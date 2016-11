Ein Fest der Sprachen und Kulturen ging erfolgreich zu Ende

Am 18. und 19. November tauchten auf der internationalen Messe für Sprachen und Kulturen, der Expolingua Berlin, 11 369 sprach- und kulturbegeisterte Besucher in fremde Sprachen und Kulturen ein. „Gerade in diesen Zeiten, in denen populistische Strömungen uns vom Gegenteil überzeugen wollen, war es mir eine Freude zu sehen, dass wir es mit der diesjährigen Expolingua geschafft haben, den friedlichen, offenen und respektvollen Austausch zwischen den Kulturen aufzuzeigen“, sagt Rebecca Stromeyer, Geschäftsführerin der ICWE GmbH und Mitgründerin der Sprachenmesse, zur diesjährigen Atmosphäre. „Die Sprachenmesse spiegelte Berlin in seiner Offenheit, Liberalität und Multikulturalität wieder, bei der verschiedenste Nationen ein Interesse füreinander zeigten und gemeinsam die Vielfalt der Sprachen und Kulturen feierten.“



Auf großes Interesse stieß bei den Besuchern das begleitende Programm mit interaktiven Workshops, Poesie sowie Podiumsdiskussionen. Besonders beliebt waren auch in diesem Jahr die Mini-Sprachkurse, bei denen die Besucher erste Einblicke ins Hebräische, Koreanische, Indonesische oder auch Armenische gewinnen konnten. Der Polyglotte Fiel Sahir stand zudem mit hilfreichen Tipps zum Sprachenlernen zur Seite und erklärte, wie er sich musikalischen Techniken beim Fremdsprachen lernen bedient. In den zahlreichen Workshops und Seminaren erfuhren nicht nur Sprachinteressierte mehr über Auslandsaufenthalte und Kulturaustauch, bspw. bei „Wege ins Ausland“, auch Lehrende konnten sich darüber informieren, wie sie ihren Sprachunterricht lebendiger gestalten können.



Bei 150 Ausstellern aus 33 Ländern, u.a. aus Ägypten, Argentinien, Dänemark, Großbritannien, Guatemala, Kanada sowie dem Oman, informierten die Besucher sich zu ihren Angeboten rund um Sprachenlernen und -lehren. Darunter waren Sprachschulen aus dem In- und Ausland, Sprachreiseveranstalter, Anbieter von Lernsoftware, Verlage, Austauschorganisationen, Botschaften und Kulturinstitute.



Die Expolingua Berlin 2017 findet vom 17. bis 18. November 2017 statt.



EXPOLINGUA Berlin 2017

30. Internationale Messe für Sprachen und Kulturen

17. – 18. November 2016

FR – SA 10:00 – 18:00

RHWK, Friedrichstraße 176 – 179, 10117 Berlin, Germany

www.expolingua.com



Veranstalter: ICWE GmbH, Leibnizstraße 32, 10625 Berlin, Germany

Kontakt: Tel.: +49 (0)30 310 18 18-0, info@expolingua.com





