Erstes Andaz Hotel in Indien

Seit Ende Dezember 2016 begrüßt das Andaz Delhi seine Gäste in Aerocity, Neu-Delhis aufstrebendem Viertel, das in der Nähe zum internationalen Flughafen Indira Gandhi, dem Geschäftsviertel Gurgaon und der Innenstadt von Delhi liegt. Das neue Luxushotel ergänzt das Portfolio der sechzehn bereits bestehenden Andaz Hotels weltweit, die in Metropolen wie London, New York, Tokio und Shanghai vertreten sind und die lokale Kultur und den Geist ihres jeweiligen Standortes reflektieren. Das moderne Design des Andaz Delhi in Kombination mit traditionellen, indischen Elementen spiegelt die Vielseitigkeit der lebhaften Hauptstadt Indiens wider und lädt zum Entdecken ein. Insgesamt 401 Zimmer, darunter 45 Suiten, mit einzigartigen, lokal inspirierten Kunstwerken, 129 Apartments mit Hotelservice, zwei Restaurants, ein Andaz Deli-Bistro, eine Bar, ein Wellnessbereich mit Pool und Sonnendeck, rund um die Uhr geöffnetem Fitnesscenter und Spa sowie großzügige, moderne Veranstaltungsräumlichkeiten stehen den Gästen zur Verfügung. Das Eröffnungs-Angebot „Love Delhi“ inkludiert neben der Übernachtung tägliches Frühstück, Hoteltransfers vom und zum Flughafen, WLAN, Minibar mit Snacks und nicht-alkoholischen Getränken sowie unbegrenzte Ortstelefonate. Der Übernachtungspreis beginnt bei 8.888 Indische Rupien (zirka 122 Euro) zuzüglich Steuern und Gebühren für zwei Personen im Standardzimmer pro Nacht. Zimmerreservierungen werden unter der E-Mail-Adresse delhi.andaz@hyatt.com und der kostenfreien Telefonnummer 0800 973 1234 entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.delhi.andaz.hyatt.com.



Das Andaz Delhi kombiniert traditionell indische Elemente wie Farben und Aromen mit einem modernen Design und ist inspiriert von der einzigartigen Handwerkskunst Indiens. Für das Design zeichnen die renommierten Architekten Bauer Latoza Studio aus Chicago und die Interiordesigner Virgile and Partners aus London verantwortlich. Alle 401 Zimmer, darunter 45 Suiten, sind individuell gestaltet und verfügen über ein einzigartiges, kuratiertes Kunstwerk, das den Gast dazu ermutigt, Delhi auf ganz eigene Weise kennenzulernen. In Anlehnung an die Kunstwerke in den Zimmern wurde das Buch „401 Gründe, sich in Delhi zu verlieben“ von der bekannten Reisejournalistin Fiona Caulfield verfasst. Die Vielschichtigkeit der Stadt wirkt inspirierend, kann aber vor allem für Gäste, die sie das erste Mal besuchen, eine Herausforderung sein. Daher wurde das Buch in zwölf Themengebiete unterteilt: Delhis Baudenkmäler, der Geschmack Delhis, kreatives Delhi, Delhi feiert, kulturelles Delhi, sportliches Delhi, Delhis Geschäfte, die Architektur Neu- Delhis, Delhis Andacht, Delhi unterwegs, die Natur Delhis und kultiges Delhi.



Ein beheizter Pool mit Sonnendeck und ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnesscenter laden zum Entspannen und Kraft tanken ein. Mit dem Andaz Spa lockt eine moderne Wellness Oase mit Sauna, Dampfbad und Behandlungsräumen. Die Apothecary Blending Bar im Spa kombiniert Kräuter und Pflanzen aus der Region und bietet eine große Auswahl an Spa-Anwendungen. 129 Apartments mit Hotelservice, darunter sechs Reihenhäuser, die jeweils mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern buchbar sind, ergänzen das Hotelangebot im Laufe des Jahres.



Ein innovatives Gastronomieangebot erwartet die Gäste im Andaz Delhi. Das Restaurant AnnaMaya serviert ausgewählte europäische Gerichte und lokale Spezialitäten, inspiriert von den Farben und Düften Indiens. Gebäck und leichte Snacks bietet das Andaz Deli-Bistro. In der Juniper Bar genießen Gäste exzellente Cocktails von erfahrenen Mixologen. Mit dem Hong Kong Club entsteht im Sommer 2017 ein mehrstöckiges, kantonesisches Entertainmentdomizil für abwechslungsreiche Abende mit Bar, Club und Lounge. Einen Großteil der Lebensmittel bezieht das Hotel von lokalen Händlern und nachhaltigen Produzenten.



Mit den 3.484 Quadratmeter großen, modernen und funktionellen Veranstaltungsräumen offeriert das Andaz Delhi den richtigen Rahmen für Meetings, Events und Feierlichkeiten. Der elegante, ovale Ballsaal verfügt über Platz für bis zu 1.500 Gäste und ist einer der größten Hochzeitssäle in Delhi. Zu den Andaz Studios gehören acht Tagungs- und Veranstaltungsflächen auf 790 Quadratmetern mit offenen Küchen und einer Außenterrasse. Für Hochzeiten bietet der „Elephant Path“ des Hotels eine spannende, moderne Interpretation des typisch indischen Baraat.



„Andaz bedeutet „persönlicher Stil“ auf Hindi – jeder Andaz-Standort ermöglicht den Gästen, ganz eigene Erfahrungen zu machen, die den Geist inspirieren und den eigenen Wunsch nach Luxus und Stil erfüllen. Die Eröffnung des Andaz Delhi stellt einen beachtlichen Meilenstein für die Marke dar“, so Kurt Straub, Vice President of Operations, Hyatt Indien. „Wir freuen uns, das Andaz Delhi in eine Stadt zu bringen, die mit Stil und Lokalgeschichte aufwartet – zwei Elemente, die den Kern des Andaz-Ethos bilden. Mit unseren stilvollen, innovativen Restaurants und den großzügigen Veranstaltungsräumen möchten wir unseren Freunden in Delhi neue und nie zuvor dagewesene Eventmöglichkeiten und kulinarische Momente bieten”, sagt Heddo Siebs, General Manager des Andaz Delhi.



Über Andaz

Andaz steht für ein innovatives Hotelkonzept, das viel Raum für Individualität gibt. Die Häuser dieser Marke reflektieren die lokale Kultur und den Geist ihres jeweiligen Standortes. Andaz Hotels warten mit einem sehr aufmerksamen und unkomplizierten Service auf und bieten ein natürliches und dynamisches Ambiente, das die Gäste mit stilvollem Komfort und legerer Eleganz verwöhnt. Zur Grundausstattung aller Andaz Hotels gehören die kostenfreie Minibar mit nicht-alkoholischen Getränken und lokalen Snacks, unbegrenzte Ortstelefonate sowie kostenfreies WLAN. Mit dem Andaz Salon wurde ein Forum für Insidertipps und Geschichten, einzigartigen Veranstaltungen und beeindruckenden Fotos, die den kreativen Geist und lokale Einflüsse von Andaz zum Leben erwecken, geschaffen. 16 Andaz Hotels sind derzeit geöffnet: Andaz 5th Avenue und Andaz Wall Street in New York, Andaz San Diego, Andaz West Hollywood, Andaz Scottsdale Resort & Spa, Andaz Napa, Andaz Savannah und Andaz Maui at Wailea, Andaz Ottawa Byward Market, Andaz Peninsula Papagayo in Costa Rica, Andaz London Liverpool Street, Andaz Amsterdam Prinsengracht, Andaz Xintiandi in Shanghai, Andaz Tokyo Toranomon Hills, Andaz Delhi und Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya in Mexiko. Weitere Informationen finden sich unter www.andaz.com. Andaz ist außerdem auf verschiedenen Sozialen Netzwerken aktiv: Facebook, Twitter und Instagram.

Hyatt International LLC

Hyatt Hotels Corporation ist eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften mit Firmensitz in Chicago. Ganz im Sinn der langjährigen Unternehmenstradition sorgen tausende Mitarbeiter der "Hyatt Familie" durch außergewöhnlichen Service tagtäglich dafür, den Alltag der Menschen, mit denen sie in Berührung kommen, positiv zu beeinflussen. Hyatt und seine Tochtergesellschaften fungieren weltweit als Verwalter, Franchisepartner, Eigentümer und Bauträger von Hotels, Resorts sowie Wohn- und Ferienanlagen unter den 12 Premium-Marken Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric™, The Unbound Collection by Hyatt™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™ und Hyatt Residence Club®. Das Portfolio der Gruppe umfasst weltweit 679 Hotels in 54 Ländern der Erde (Stand 30. September 2016). Weitere Informationen unter www.hyatt.com.



