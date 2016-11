Renommierter German Design Award für hüma - Hydro Parquet mit der Auszeichnung "Winner" prämiert

Im Rahmen der alljährlichen Verleihung des German Design Award werden einzigartige Trends der Designbranche entdeckt, präsentiert und ausgezeichnet. Der 2012 ins Leben gerufene, internationale Premiumpreis wird vom Rat für Formgebung vergeben. Dabei können innovative Produktideen genauso prämiert werden, wie die Unternehmen der Branche oder Designschaffende. Auf diese Weise werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign ausgezeichnet, die sich auf ihre Art als wegweisend für die internationale Designlandschaft bewiesen haben.



Auch die Innovationskraft und Designkompetenz von hüma blieb der Fach-Jury nicht verborgen. Sie würdigte das „Hydro Parquet" mit dem diesjährigen German Design Award in der Kategorie Material and Surfaces. Die Produktinnovation des Spezialisten für Parkettsysteme erhält den Preis mit dem Prädikat „Winner". „Als junges Unternehmen erfüllt es uns mit Stolz, bereits jetzt zu den Großen der Designbranche zu zählen. Der German Design Award 2017 ist uns eine Wertschätzung für den eingeschlagenen Kurs und zugleich Ansporn auf diesem zu bleiben. Die Entwicklung nachhaltiger und designorientierter Produktinnovationen wird auch in Zukunft der Antrieb unseres unternehmerischen Handelns sein.", kommentiert hüma-Geschäftsführer Felix Hüllenkremer die Auszeichnung.



Das prämierte Produkt „Hydro Parquet" ist das erste geölte Parkett, das durch seine zum Patent angemeldete Fugentechnik „Snapcon" absolut wasserdicht ist und daher für alle Wohnräume – auch Nassbereiche – im Haus eingesetzt werden kann. Die hüma „Snapcon" verhindert über das Schlüssel-Schloss-Prinzip das Eindringen von Wasser über die Fuge. Dafür steht hüma mit einer fünfjährigen Produktgarantie ein. In der Auszeichnung spiegelt sich auch die Anerkennung der langjährigen Entwicklungsarbeit wider. Die zum Patent angemeldete innovative Fugentechnologie macht das Hydro Parquet zum ersten wasserdichten Parkett – der Rat für Formgebung macht es zum German Design Award Winner 2017.

