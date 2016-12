9. Internationales Medienfestival

Das 9. Internationale Medienfestival Villingen-Schwenningen, findet vom 10. – 12. März 2017, in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Seit vielen Jahren gehört es zu einem wichtigen Treffpunkt für Medienbegeisterte, AV-Produzenten und Geschichtenerzähler.



Wer das Medienfestival schon einmal besucht hat, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Auf einer Panoramaleinwand mit 18 Meter Höhe und 6,25 Meter Länge, wird das „Bilder gucken“ zum visuellen Highlight.



Medieninteressierte und AV-Produzenten können bis zum 5. Januar 2017, ihre audiovisuellen maximal 10-minütigen Produktionen und Filmbeiträge einreichen. Im Fokus der Einreichungen steht das „Geschichten erzählen – tell a story…“. Gefragt sind Geschichten die faszinieren, berühren, polarisieren und beeindrucken. Die dargestellte Thematik kann frei gewählt werden – die Idee und die Umsetzung müssen überzeugen. In drei Kategorien (Profi, Amateur & Ausbildung) werden die besten 30 – 40 Einreichungen, verteilt auf drei Showblöcken, zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag präsentiert und von einer Fachjury bewertet. Das Publikum darf, durch Abstimmung im Saal, einen Publikumspreis vergeben. Weiterhin wird die beste HDAV-Multi-Display-Produktion mit einem Preis ausgezeichnet.



Das ansprechende und vielseitige Rahmenprogramm bietet beste Unterhaltung.



Am Festival-Freitag präsentieren Prof. Michael Hoyer und Michael Kienzler ihre exklusive Live-Multivision „100% VS – Episode 5“. Die multimediale AV-Produktion stellt namenhafte Persönlichkeiten und exklusive Geschichten aus Villingen-Schwenningen vor.



Am Samstag begeistert der renommierte Profifotograf Reiner Harscher mit seiner bildgewaltigen Live-Multivision „Sehnsucht Afrika“ das Publikum. Das Highlight am Sonntag bildet der Weltenbummler Michael Wigge mit seiner Abenteuerreise „Ohne Geld bis ans Ende der Welt“.



Interessenten und Festivalbesucher können sich drei Tage lang bei den Ausstellern und deren Medien-Infopoint´s über neueste Produkte und Entwicklungen im Bereich Fotografie, Präsentation uvm. informieren.



Eine 4K-Fotoausstellung, welche an den Festivaltagen im Foyer der Tonhalle stattfindet, bildet die ideale Plattform für puren Sehgenuss und bildgewaltige Eindrücke.



12 TechniTwin ISIO 4K–Fernseher bieten ein einmaliges Seherlebnis. Namenhafte Profifotografen präsentieren darauf den Festivalbesuchern 3 Tage lang ihre exklusivsten Bilder. Mit sagenhaften 8 Millionen Bildpunkten werden bei diesen 4K-Fernsehgeräten, die Fotos gestochen scharf abgebildet. Der Detailreichtum ist mitreißend. Pixelrasterfreie Wiedergabe und außergewöhnlich lebendige Bilder machen das Anschauen zum Genuss.



Besucher und AV-Produzenten dürfen gespannt sein. Das 9. Internationale Medienfestival bietet mit einem breitgefächerten Programm erneut unterhaltsame Festivaltage.



Weitere Informationen zum Programm sowie Eintrittskarten für alle Veranstaltungen erhalten Sie auf der neuen Festivalhomepage unter www.medienfestival.net .

