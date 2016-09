Das 3 - Sterne - Wellness und Tagungshotel der besonderen Art Ankommen - Wohlfühlen - Gastfreundschaft als Rundumservice

Familientradition seit 1925. Sehr liebevoll geführt, denn einer von uns 4 schwirrt immer umher. Unser kleines Wellness-Hotel liegt 15 km vor der schönen Stadt Passau. Treten Sie ein und fühlen Sie sich gleich wie zuhause. Unser familiengeführtes Wellness- und Tagungshotel ist der richtige Partner für Ihre Gruppenreise.



Alle 45 Zimmer davon 12 Einzelzimmer mit DU/WC, Fön, Sat-TV, Telefon, Lift im Haus, Hallenbad, verschiedene Saunen, Dampfbad, Infrarot-Kabine, Solarium, Freibad, Parkplatz direkt hinterm Haus.



NEU: Moderner Tagungsraum



Direkt am Donauradweg liegt unser Hotel mit herrlichem Blick auf die Donau! Das kleine Venedig die" Dreiflüssestadt Passau" liegt nur 15 Min. entfernt. Unser Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für herrliche Halbtags- oder Tagesausflüge z.B. ins Salzkammergut oder in den Nationalpark Bayerischer Wald u.v.m. Viele gepflegte Wanderwege entlang der Donau oder im flachen Umland.



Zwischenstopp an der Donau, 15 km vor Passau



Sind Sie in der Nähe von Passau und suchen ein Restaurant mit Terrasse und herrlichem Blick auf die Donau, dann sind Sie bei uns richtig, ob zum Mittag- oder Abendessen, Brotzeit, oder Kaffee & Kuchen



Unsere Küchencrew verwöhnt Sie mit hervorragen zubereiteten Schmankerl, frisch und lecker aus der Region.



Advent – Pauschale 2016

In der Zeit vom 20. November 2016 bis 18. Dezember 2016



Genießen Sie die besinnliche Vorweihnachtszeit, ohne Hektik und ohne Stress, fernab vom Trubel des Alltags. Spüren Sie den Duft von Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck bei uns im Anker. Einzigartig der „Schwimmende Christkindlmarkt“ in Vilshofen.



2 Übernachtungen mit HP pro Person Zimmertyp Inn 96,00 €

inkl. Fackelwanderung entlang der Donau, anschließend verwöhnen wir Sie am Lagerfeuer mit heißem Glühwein, Stollen und Lebkuchen.



Kein EZ-Zuschlag



Saisoneröffnungsfahrt 2017

In der Zeit vom 29. Januar – 1. Mai 2017



Erleben Sie die herrliche Donaulandschaft und starten Sie richtig durch!



2 Übernachtungen mit HP pro Person Zimmertyp Inn 98,00 €



Kein EZ-Zuschlag



Frühlings – Genuss

n der Zeit vom 13. März – 1. Mai 2017



Die ersten warmen Frühlings- Sonnenstrahlen genießen. Tanken Sie neue Energien mit unserem Frühlings-paket und starten sie durch in einen aktiven Sommer



4 Tage HP pro Person Zimmertyp Inn 184,00 €

7 Tage HP pro Person Zimmertyp Inn 308,00 €



Kein EZ-Zuschlag



Unser Gruppenpreis in der Hauptsaison 2017



Pro Person mit HP im Zimmertyp Inn 49,00 €



Unsere Leistungen für Sie im Haus:





Zimmern mit Dusche/WC, Fön, Sat-TV, Telefon, Internet LAN

Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bioecke und Saftbar

3 Gänge Menü zur Wahl

Großes Salatbuffet beim Abendessen

Montag,Mittwoch,Freitag und Samstag Spezialitätenabende

Freie Nutzung der Bade- und Saunawelt

Alle Einrichtungen im Haus stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung

Ab 20 Personen 1 Freiplatz

Ab 40 Personen 2 Freiplätze





Programmvorschläge:





Die Dreiflüssestadt Passau – Kleines Venedig mit der größten Kirchenorgel der Welt

Bayerwald Rundfahrt mit vielen Besichtigungsmöglichkeiten

Besuch des Nationalparks Bayerischer Wald

Fahrt nach Linz mit Schiff und Bus

Tagesfahrt nach Regensburg mit Donaudurchbruch Weltenburg

Bäderfahrt ins Rottal - Bad Griesbach – Bad Füssing; u.v.m.



