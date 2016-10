Kinder machen sich für das Klima stark

Nachhaltigkeit ist für das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg ein wichtiges Zukunftsthema. So setzt sich das Vier Sterne Superior Haus unter anderem seit zwei Jahren für die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet ein. Am 22. Oktober 2016 findet ein Aktionstag in dem Starnberger Hotel statt: Kids von neun bis zwölf Jahren sind eingeladen, für einen lebenswerten Planeten aktiv zu werden. Anmeldungen für die insgesamt 80 verfügbaren Plätze unter www.plant-for-the-planet.org



Rhetorische Fähigkeiten erlernen. Auf dem Programm steht eine kurzweilige Mischung aus Vorträgen, Präsentationen, Gruppenarbeiten, Spielen und Aktionen. Beim Rhetorik-Training (ab 11.30 Uhr) beispielsweise lernen die Youngsters, eigene Gedanken zum Thema Klimakrise in Worte zu fassen und die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen.



Jeder Baum zählt. Höhepunkt des Tages: Die Kinder dürfen selbst aktiv werden und Bäume pflanzen (ab 13.15 Uhr). Anschließend planen die Sprösslinge, wie sie die Idee, ein umweltbewusstes Leben zu führen, weitergeben können. Dieses Konzept stellen sie abschließend (ab 16.30 Uhr) den Erwachsenen vor und werden ganz offiziell zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ernannt. Die Kosten für Teilnahme und Verpflegung übernimmt das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg zusammen mit zahlreichen Sponsoren.



Plant-for-the-Planet-Akademie



Seit Gründung der Umweltinitiative im Jahr 2007 wurden über 14 Milliarden Bäume gepflanzt. Derzeit engagieren sich Kinder aus über 100 Ländern für Plant-for-the-Planet, bis 2020 sollen es weltweit eine Million Nachwuchswissenschaftler sein. Weitere Informationen gibt es hier.

Über Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Das Vier Sterne Superior Hotel liegt im Starnberger Fünf-Seen-Land, nur 25 Kilometer südlich von München und verfügt über 117 Zimmer und neun Suiten. Mit 400 Quadratmetern Veranstaltungsfläche für bis zu 256 Personen bietet es den idealen Rahmen für Tagungsgäste und Geschäftsreisende. Dank seines mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Gourmetrestaurant Aubergine zieht es auch Gourmet- und Kurzurlauber an.



