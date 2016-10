Zwischen Palmen und Christbaum

Per Bike durchs weihnachtliche Palma de Mallorca – Gäste des Designhotel Tres entdecken die festlich geschmückte Altstadt erstmals bei einer begleiteten Radtour. Die zirka dreistündige Spazierfahrt führt vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale La Seu, dem Almudaina-Palast sowie der ehemaligen Seehandelsbörse La Lonja. Vom Guide gibt’s alles Wissenswerte, die besinnliche Stimmung kommt von ganz allein, etwa beim gemeinsamen Bummel über den Adventsmarkt an der Plaza Mayor oder bei einer Krippenbesichtigung. Dank Temperaturen bis zu 16 Grad können Mütze und Schal zuhause bleiben. Die deutschsprachige Tour startet wenige Gehminuten vom Hotel Tres entfernt täglich ab fünf Personen von 1. Dezember 2016 bis 6. Januar 2017 um 10.30 und 16 Uhr. Sie ist für 27€/Pers. (inkl. Leifahrrad, Helm, Krippeneintritt und einer Kostprobe des spanischen Nougatkonfekts Turrón) direkt in dem zentral gelegenen 4-Sterne-Superior-Haus buchbar. 1 Nacht im DZ mit Frühstück kostet dort ab 85 €/Pers. hoteltres.com, callandride.de

Über Hotel TRES

Das Hotel Tres liegt mitten in der Altstadt von Palma de Mallorca. Wer das große Eingangstor passiert, betritt einen typisch mallorquinischen Innenhof und damit eine andere Welt: Wasser- und Lichtspiele sowie eine riesengroße Palme vermitteln dem Gast augenblicklich ein Gefühl von Ruhe, von Angekommensein. Kontrastreich ist auch die Architektur des Hotels: Ein Altbau aus dem 16. Jahrhundert und cooles skandinavisches Design gehen eine gelungene Synthese ein.





