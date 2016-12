Anton's Bar im Suvretta House St. Moritz ausgezeichnet vom 'Falstaff Bar & Spirits Guide 2017'

Die Anton's Bar im Suvretta House St. Moritz geht als eine der besten Bars der Schweiz aus dem 'Falstaff Bar & Spirits Guide 2017' hervor. Die Auszeichnung basiert auf mehr als 23.000 Votings der Falstaff-Community, die erneut die besten Bars in Österreich, Deutschland und in der Schweiz gekürt hat. Das geschichtsträchtige Grand Hotel am Suvretta Hang ist ein Haus, das sich zu Traditionen bekennt und diese lebt. Benannt nach dem Hotelgründer Anton Sebastian Bon, besticht Anton's Bar durch aromatische Vielfalt und die Eleganz der 20er Jahre.



Das Suvretta House St. Moritz lädt mit seiner im Art-déco-Stil gestalteten Anton's Bar in die Welt der kultivierten Drinks ein. Nebst Klassikern finden sich exotische, moderne Cocktails mit frischen, herben Alpenkräutern oder mediterranen Noten auf der Karte. Dass die Barkeeper stets ahnen, welcher Drink am besten zum Gast passen könnte, versteht sich.



Anton's Bar St. Moritz wurde 2016 von den Gäste-Testern der Falstaff Community im 'Falstaff Bar & Spirits Guide' zu einer der besten Bars der Schweiz gekürt und mit 2 Falstaff Punkten ausgezeichnet. Anton's Bar wird aufgrund der vergebenen Bestnoten in die soeben erschienene Ausgabe 'Falstaff Bar & Spirits Guide 2017' aufgenommen. Unter Genießern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt Falstaff als wertvoller Ratgeber für kulinarische Erlebnisse, herausragende Qualität und exzellenten Service.



Ob als Aperitif, After Dinner Drink oder Evergreen, das ausgesuchte Getränkeangebot und die stimmungsvolle Live-Musik finden bei den Gästen stets Anklang. Zum Erfolgsrezept der Anton's Bar gehört auch der Gin'Ius Club, der eine Auswahl von über 36 verschiedenen Gins bereit hält, darunter auch weniger bekannte Boutique Gins aus der Region und von der ganzen Welt. Wer zu seinem Gin-Drink noch eine Zigarre genießen möchte, findet gleich nebenan eine eigene Cigar Lounge mit Humidor.

Suvretta House

Das stilvolle Grandhotel Suvretta House wurde 1911 vom Schweizer Hotelpionier Anton Bon erbaut und ist bis zum heutigen Tag im Besitz der Familie Candrian-Bon. Es befindet sich an einzigartiger und ruhiger Lage, am legendären Suvretta-Hang von St. Moritz. Mit seinen 181 Zimmern, Junior Suiten und Suiten sowie einem 1'700m² grossen Wellness- und Spa-Bereich inklusive 25-Meter-Schwimmbecken ist das Suvretta House eine Oase der Erholung und Entspannung. Das elegante Grand Restaurant, die gemütliche Suvretta Stube sowie zwei Bars, die Club Halle und die legendäre Hotelhalle sorgen für kulinarische Abwechslung. Zusätzlich gehören auch das nahegelegene Restaurant Chasellas (15 GaultMillau-Punkte) sowie die zwei Bergrestaurants Chamanna und Trutz zum Suvretta House. Raum für die unterschiedlichsten Events bietet der modern ausgestattete Konferenz- und Bankettbereich "ConBrio". Geführt wird das traditionsreiche Haus vom Hotelier-Ehepaar Esther und Peter Egli.



www.suvrettahouse.ch





