Sportliche Wochen in der Mirabell Dolomiten Wellness Residenz

Wintersportfans dürfen sich im Januar freuen, wenn gleich zwei hochkarätige Sportevents in den Südtiroler Dolomiten gastieren: Der Biathlon-Weltcup in Antholz vom 19. bis 22. Januar und das FIS Ski Alpin Weltcuprennen der Damen am Kronplatz am 24. Januar 2017. Stilvoll residieren können Besucher währenddessen in der Mirabell Dolomiten Wellness Residenz, die nur wenige Kilometer von den Austragungsorten entfernt liegt. Wer sich für das Arrangement „Ski Worldcup Days“ entscheidet, buchbar ab 534 Euro bei drei Übernachtungen, bekommt als besonderes Extra ein Tribünen-Ticket für das Riesentorlauf-Rennen der Damen mit dazu. Zum Abschluss eines sportlichen Tages kann zudem an der Mirabell-Bar der von Barchef Daniel kreierte offizielle FIS Ski World Cup Cocktail namens „Erta“ genossen werden.



Vom 19. bis 22. Januar kämpfen in der Südtirol Arena in Antholz die Biathleten aus aller Welt vor einzigartiger Bergkulisse um Weltcup-Punkte. Ausgetragen werden beim Biathlon-Weltcup Antholz die Wettbewerbe Einzelwettkampf, Massenstart und Staffel der Damen und Herren. Nur zwei Tage später folgt am 24. Januar das FIS Ski Alpin Weltcuprennen der Frauen im Riesenslalom. Auch hier gilt es wichtige Weltcup-Punkte zu gewinnen. Dabei verlangt die Abfahrt „Erta“ am Kronplatz den Sportlerinnen mit einer maximalen Neigung von 61 Prozent höchste Konzentration und technisches Können ab.



Anlässlich dieses großen Sportevents hat sich die Mirabell Dolomiten Wellness Residenz in Olang ein besonderes Schmankerl für Skifans einfallen lassen: das Arrangement „Ski Worldcup Days“. Gäste, die zwischen dem 22. und dem 28. Januar 2017 drei Übernachtungen oder mehr buchen, erhalten ein Tribünen-Ticket für das Riesenslalom-Rennen der Damen am 24. Januar. Buchbar ist das Angebot ab 534 Euro pro Person.



Als Partner des Weltcup-Rennens stellt die Fünf-Sterne-Residenz auch den offiziellen Cocktail für den Weltcup: Mirabell-Barchef Daniel kreierte eigens hierfür den Drink „Erta“, eine erfrischende Mischung aus Prosecco, Ginger Ale, Gurke, Minze und Limette.



Wer selber aktiv werden will, der bucht beispielsweise das Package „Ski & Fun“. Vier Übernachtungen im Zimmer Morgentau inklusive Drei-Tages-Skipass für den Kronplatz und Mirabell-Verwöhnpension kosten ab 728 Euro pro Person. Ein täglicher Shuttle-Service bringt die Gäste in drei Minuten vom Hotel bis direkt an die Liftanlagen. Im Anschluss an den Tag auf der Piste geht es am Abend in den hauseigenen, neuen Aurora Spa, wo Sauna, Dampfbad oder wohltuende Ayurveda-Massagen wohlige Entspannung versprechen.



Weitere Informationen zu den Angeboten sowie zur Mirabell Dolomiten Wellness Residenz finden sich auf www.mirabell.it.



Hintergrund:



Die luxuriöse Fünf-Sterne Wellness Residenz Mirabell in Olang/Südtirol mit ihren 55 Suiten und Zimmern steht für Südtiroler Gastfreundschaft sowie für exklusive Wellness- und Gaumenerlebnisse. Die haubenprämierte Gourmetküche unter der Leitung von Chefkoch Ulrich Plankensteiner garantiert regional-mediterrane Gaumenerlebnisse vor wunderschöner Kulisse und erreichte 2015 beim Wellness Heaven Award bereits zum zweiten Mal in Folge einen Top-3-Platz in der Kategorie Kulinarik und Gourmet. In Harmonie mit der Natur begrüßt der im Sommer 2016 erneuerte Spa die Gäste des Wellnesshotels Mirabell auf 1.400 Quadratmetern mit einem vielfältigen Angebot an Beauty-Anwendungen. Das Herzstück des einzigen Fünf-Sterne-Hauses der Ferienregion Pustertal, das zu den Belvita Hotels gehört, sind ayurvedische Behandlungen, die auch von speziellen Menüs begleitet werden. Die hauseigene Produktlinie „AyurSpirit“ rundet mit ihren edlen Inhaltsoffen das ganzheitliche Wellnesserlebnis ab. Dank seiner Nähe zum Kronplatz, Südtirols Skiberg Nummer 1, sowie zu den Dolomiten, die seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören, ist das Fünf-Sterne-Haus sommers wie winters ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten.

