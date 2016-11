10. internationaler Wettergipfel im Stubaital

Millionen Augen aus halb Europa werden heute für den internationalen Wettergipfel 2016 auf das Stubaital gerichtet sein: Über 30 Wettermoderatoren und Meteorologen reisten gestern für den Event an und richteten sich im 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof, dem diesjährigen Wettergipfel Hauptquartier, ein. Senior Chefin Margot Pfurtscheller begrüßte in dem Luxus – Wellnesshotel die TV-Wetterfrösche der insgesamt 25 TV Stationen aus neun Nationen. Mit dabei sind unter anderem ORF-Meteorologe Marcus Wadsak, TV-Moderator Christian Häckl, RTL Fernsehjournalistin Eva Imhof sowie die britische Wettermoderatorin Sara Thornton.



Heute geht es zum etwas anderen Wetterbericht auf den Stubaier Gletscher: Circa 50 Live-Schaltungen von renommierten Fernsehstationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Russland und erstmals aus Dänemark und Schweden wird es geben. Der größte Wettergipfel der Welt zeichnet sich durch vielversprechende Berichterstattung aus. Das Highlight bildet die Verleihung des Internationalen Wettergipfel-Awards für die beste moderierte Wetterpräsentation.



