Ausstellungseröffnung zum Perlfisch-Wochenende

Ein ganzer Stadtteil feiert seine Individualität und Kreativität: vom 28. Bis 30. Oktober 2016 findet im hippen Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort das Perlfisch-Wochenende statt. Das Fashion- und Boutique Hotel Indigo Düsseldorf – Victoriaplatz ist mitten drin, wenn Designer, Ateliers, Gastronomie und Geschäfte ihre Pforten öffnen und Einblicke hinter die Kulissen bieten. Zum Auftakt in das vielfältige Wochenendprogramm lädt das Hotel seine Gäste, Nachbarn und alle Besucher gemeinsam mit der Pempelforter Fotografin Arianne Ruppel zur Ausstellungseröffnung ein. Vier Hobbykünstlerinnen aus dem Viertel, darunter Hoteldirektorin Katja Schnabel, präsentieren erstmals öffentlich ihre Werke und inszenieren die Themen „Mode, Fotografie, Interpretationen".



Arianne Ruppel & Friends zeigen bekannte Modezitate künstlerisch arrangiert und fotografisch festgehalten. Das Ergebnis sind individuelle Bilder, die sinnbildlich die Mode-Botschaft des Hotels unterstreichen. So beispielsweise die fotografische Inszenierung von Katja Schnabel zu dem Statement: „Mode kommt aus einer Traumwelt und Träume sind eine Rettung vor der Wirklichkeit" (Christian Dior). „Ein sehr prägnanter Satz, der gut zu uns passt, denn auch bei uns taucht man in eine traumhafte Welt aus Fashion und Lifestyle ein.", so die Hoteldirektorin, „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr am Perlfisch teilnehmen und so unsere Verbundenheit mit dem Stadtteil, der Nachbarschaft du der Fashionszene zum Ausdruck bringen können".



Die Vernissage beginnt am Freitagabend um 19 Uhr im Rahmen des sogenannten „Nightfish" - einem Abendbummel von 18 – 24 Uhr. In den darauffolgenden zwei Tagen haben alle Interessierten die Möglichkeit zwischen 11 – 18 Uhr die verschiedenen Perlfische des Szeneviertels zu entdecken.



Weitere Informationen:



Alle Details zum Perlfisch unter www.perlfisch.de und www.ariart-fotografie.de



Über LFPI



Die LFPI Gruppe (La Financière Patrimoniale d’Investissement), mit Sitz in Paris, ist eine traditionsbewusste, französische Private Equity Gruppe, die aktuell ein Anlagevermögen von 3 Milliarden Euro verwaltet. LFPI investiert vorwiegend für institutionelle Anleger in den Bereichen Private Equity, Immobilien, Dachfonds und Mezzanine. Im Fokus der deutschen Tochter des französischen Fonds LFPI Hotels stehen primär Business-Hotels im laufenden Betrieb, zentral in Innenstadtbereichen gelegen, mit einer Größe von 50 bis 150 Zimmern und einer Klassifizierung in der Budget- bis Midscale-Kategorie. Die Gesellschaft LFPI Hotels Management Deutschland GmbH will in den nächsten drei bis fünf Jahren auf rund 25 - 30 Hotels wachsen.



Über die InterContinental Hotels Group (IHG):



IHG (InterContinental Hotels Group) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das neun Hotelmarken betreibt: InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn® Hotels and Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, EVEN™ Hotels und HUALUXE™ Hotels & Resorts. Darüber hinaus betreibt die InterContinental Hotels Group IHG® Rewards Club, das erste und größte Kunden-bindungsprogramm der Hotelbranche mit mehr als 76 Millionen Mitgliedern weltweit. Das Programm wurde im Juli 2013 überarbeitet und bietet Mitgliedern noch mehr Vorteile wie etwa kostenfreien Internet-zugang für Elite-Mitglieder in allen Hotels weltweit.



IHG konzessioniert (Franchise), verpachtet, managt oder besitzt mehr als 4.600 Hotels und mehr als 679.000 Gästezimmer in fast 100 Ländern und Gebieten. Da sich zurzeit mehr als 1.000 Hotels im Entwicklungsstadium befinden, wird IHG in den nächsten Jahren im gesamten Immobilienbestand voraussichtlich rund 90.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe, gegründet (incorporated) in Großbritannien und eingetragen (registered) in England und Wales. Auf der Website www.ihg.com können Sie sich über die Hotels informieren und Reservierungen vornehmen. Unter www.ihgrewardsclub.com erfahren Sie mehr über IHG® Rewards Club. Aktuelle Meldungen finden Sie unter www.ihg-presse.de, www.twitter.com/IHG_Germany, www.facebook.com/ihg oder www.youtube.com/ihgplc.

Über Hotel Indigo Düsseldorf-Victoriaplatz

Die Marke Hotel Indigo wurde 2004 in den Vereinigten Staaten gegründet und ist damit eine der jüngsten Marken der InterContinental Hotels Group (IHG). Hotel Indigo verbindet die Individualität eines Boutique-Hotels mit den Vorzügen eines großen Hotelunternehmens. Derzeit gibt es 19 Hotel Indigo Häuser in Europa. Weitere 13 befinden sich in der Planung. www.indigoduesseldorf.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren