Hotel Goldener Hirsch in Salzburg unter den 10 besten Hotels in Zentraleuropa

Bereits zum 29. Mal kürte das renommierte US-amerikanische Luxus- und Lifestyle-Reisemagazin Condé Nast Traveller am 18. Oktober mit seinen Readers‘ Choice Awards die schönsten Reiseziele der Welt. Dabei wurde das Hotel Goldener Hirsch in der Salzburger Getreidegasse als eines der zehn besten Hotels in Zentraleuropa ausgezeichnet. In diesem Jahr war die Beteiligung so hoch wie nie zuvor: Fast doppelt so viele Leser wie im Jahr 2015 gaben ihre Stimme ab für die beliebtesten Hotels, Resorts, Airlines und Städte.



Nachdem das Hotel Goldener Hirsch 2014 noch auf Platz 23 und 2015 auf Platz 13 in der Liste der „Besten Hotels Zentraleuropas“ rangierte, gelang dem renommierten Haus bei den Condé Nast Traveller Readers‘ Choice Awards 2016 der Sprung in die Top Ten. Die Ergebnisse beruhen auf einer Online-Befragung auf der Website des Magazins, bei der im Zeitraum 1. April bis 1. Juli 2016 mehr als 300.000 Lesermeinungen abgegeben wurden. Das Ergebnis ist eine Liste der 1.402 einzigartigsten Reiseerlebnisse der Welt, die weltbekannte Hotelnamen ebenso umfasst wie erst kürzlich eröffnete Geheimtipps.



Das Fünf-Sterne-Hotel Goldener Hirsch ist Teil der Starwood Luxury Collection und liegt im Herzen der Mozartstadt Salzburg, die von den Condé-Nast-Traveller-Lesern unter die acht beliebtesten Städte der Welt gewählt wurde. Das sehr persönlich geführte Luxushotel überzeugte mit seinem authentischen Ambiente, eine Verbindung aus romantischem Charme des 15. Jahrhunderts und modernem Luxus und Technologie. Jahrhunderte alte antike Bauernmöbel spiegeln den gehobenen Salzburger Landhausstil wider und machen den Goldenen Hirschen zu einem unvergleichlichem Kleinod, welches eng mit der Geschichte des traditionsreichen Salzburg verbunden ist.



Weitere Informationen über das Hotel Goldener Hirsch unter www.goldenerhirsch.com.



The Luxury Collection Hotels & Resorts



The Luxury Collection ist eine Selektion von traditionsreichen Hotels und Resorts, die einzigartige Erlebnisse versprechen. Dem weltgewandten Reisenden bietet die Luxury Collection ein Tor zu den aufregendsten und begehrenswertesten Destinationen der Welt. Jedes einzelne Hotel reflektiert den Charme, die Geschichte und Schätze seines Standortes in authentischer Weise. Exquisites Interieur, spektakuläre Anlagen, exzellenter Service und modernster Komfort vereinen sich zu einer bereichernden Erfahrung. Derzeit besteht die ursprünglich 1906 unter dem Namen CIGA gegründete luxuriöse Kollektion aus über 90 Hotels und Resorts in 30 Ländern, die alle den Ruf genießen, zur Weltelite zu zählen. Zur Luxury Collection gehören viele preisgekrönte Hotels die mit ihrem unvergleichlichen Service, Stil und Klasse die Erwartungen der Gäste stets übertreffen. All diese Hotels, darunter zahlreiche Häuser mit jahrhundertelanger Tradition, gelten als die besten der Welt. Wie alle Marken von Starwood Hotels & Resorts nehmen auch die Hotels der Luxury Collection am renommierten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest teil. www.luxurycollection.com

Über Hotel Goldener Hirsch

Das Hotel Goldener Hirsch in Salzburg birgt eine urbane Oase mitten im geschäftigen Treiben der Mozartstadt. Sehr persönlich geführt, lebt das Hotel den romantischen Zauber des fünfzehnten Jahrhunderts, bereichert durch gepflegten Luxus von heute. Hier hüllt sich High Tech in Lodengewand. 1407 wurde das Haus, in dem später der Goldene Hirsch seine Heimat finden sollte, erstmals urkundlich erwähnt. Bereits die antike Eingangstür zeugt von langer Tradition, die in unzähligen Details spürbar wird. Höchst individuell möbliert zeigen sich die gemütlichen Gästezimmer: Jahrhundertealte Bauernmöbel spiegeln den gehobenen Salzburger Landhausstil wider. Die berühmte Hirschen-Bar ist nicht nur zu den Festspielen beliebter Treffpunkt der Gesellschaft, während das exquisit bodenständige Restaurant Goldener Hirsch und das gemütliche "Herzl" zur kulinarischen Einkehr laden. www.goldenerhirsch.com.

