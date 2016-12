Für sein außergewöhnliches Mitarbeiterbindungspaket wurde das „Hotel Der Blaue Reiter“ am 01. Dezember 2016 in Hamburg durch den „Hospitality HR Award 2016“ ausgezeichnet. „Der Blaue Reiter“ schaffte es auf den dritten Platz in der Kategorie „Mitarbeiterbindung“. Dieser Award steht für nachhaltiges Mitarbeiterengagement in der Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Nach den mehrfachen Auszeichnungen zum Top Tagungshotel in Deutschland, geht die Top drei Platzierung für den besten Hotel-Arbeitgeber ebenfalls nach Karlsruhe-Durlach. Der Preis wird jährlich von der Deutschen Hotelakademie, der Fachzeitschrift First Class und dem Jobportal HOTELCAREER vergeben.



Ein erfolgreiches Unternehmen setzt ein konstantes, qualitatives und motiviertes Team voraus. Aus diesem Grund schnürte Marcus Fränkle, Geschäftsleiter des Karlsruher Designhotels, das „Sieben Säulen Mitarbeiterbindungs- und förderungspaket“, welches die wichtigsten Themen für den Arbeitnehmer umfasst: Gesundheit, Sicherheit, Wissen, Finanzen, Freizeit, Soziales und Extras.



Die Säule „Gesundheit“ steht für den Hotelier Marcus Fränkle an erster Stelle: Alle Mitarbeiter erhalten unter anderem einen ermäßigten Eintritt im benachbarten Fitnessstudio und können zwei Mal pro Woche kostenfrei bei einem exklusiv gebuchten Personal Trainer trainieren.



Ausgehandelte günstige Versicherungen, bezahlte Rentenzuschläge und unbefristete Arbeitsverträge stehen unter anderem für das Thema „Sicherheit“.



Zum Punkt „Wissen“ wird viel im Rahmen der Weiterbildung angeboten z.B. ein Betriebswirtschaftsstudium mit Unterstützung des Hotels, ein wöchentlicher Deutsch- und Spanischkurs mit Privatlehrer im Haus, sowie bezahlte Fachseminare.



„In der Hotellerie ist die Verdienstmarge im Vergleich zu anderen Branchen geringer, das wird der Branche immer mehr und manchmal leider auch zu Recht vorgeworfen. Dagegen möchten wir vorgehen und bieten deshalb unseren Mitarbeitern – zur Säule „Finanzen“- ein faires Gehalt. Spät-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge, sowie bezahlte Überstunden sind garantiert.“



Durch die Säule „Freizeit“ sind die freien Tage der Mitarbeiter genau geregelt. Es gibt garantierte Frei- und Urlaubswünsche und zusätzlich besteht die Möglichkeit einen ein- bis dreimonatigen unbezahlten Urlaub (Sabbatical) einzureichen.



Auch die Säule „Soziales“ spielt eine wertvolle Rolle. Das Team darf sich kostenfrei am Frühstücksbuffet bedienen und alle drei Monate wird das „Chefessen“, welches sich großer Beliebtheit erfreut, neu verlost. Zwei Mitarbeiter werden von Marcus Fränkle in ein Partnerrestaurant zum Abendessen eingeladen.



Für die Auszubildenden hat man noch ein besonderes „Bonbon“ parat: sie bekommen im „Blauen Reiter“ ein Einstiegs- und Prüfungsvorbereitungsseminar, sowie professionelle interne und externe Schulungen. Die Schul- und Internatskosten werden in voller Höhe vom Hotel übernommen. Des Weiteren haben sie die Möglichkeit ein zweiwöchiges Praktikum im 5-Sterne Superior Sonnenalp Resort Hotel in Ofterschwang zu machen, um die Abläufe in der Ferienhotellerie kennen zu lernen.



„Entwicklung, Wertschätzung und Zusammenhalt“ – das ist das Erfolgsrezept des „Blauen Reiters“.

