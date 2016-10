Recycling-Kunst: Designerstücke selbst gemacht

„Aus Alt mach Neu“: Dieses Motto trifft nicht nur auf das Hotel Cort in Palma de Mallorca zu – die Design-Unterkunft befindet sich in einem 100-jährigen Bankgebäude, das der preisgekrönte spanische Innenarchitekt Lázaro Rosa-Violán umgestaltet hat. Auch der Kreativ-Workshop, den das 4-Sterne-Superior-Haus ab sofort anbietet, hält sich an diese Devise. In den Do-it-yourself-Kursen von Andrea Torlaschi, Inhaberin von La Tienda Taller, gestalten bis zu sechs Teilnehmer aus wiederverwertbaren Materialien ausgefallene Ketten, Häkel-Stolas oder Taschen. Und so schonen sie nicht nur die Umwelt, sondern zugleich ihren Geldbeutel. Ein zweistündiger Kurs (auf Englisch) kostet 25 €/Pers., zuzüglich Materialien. Außerdem hat die Uruguayerin eine eigene Kollektion entworfen. Daher sind in ihrem Laden in Palmas Altstadt auch fertige Recycling-Kunstwerke erhältlich. Infos und Anmeldung unter www.latiendataller.com oder direkt im zentral gelegenen Hotel Cort. 1 Nacht im DZ inkl. Frühstück kostet dort ab 83 €/Pers. www.hotelcort.com





Über Hotel Cort

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Cort liegt an der Plaça de Cort, Lifestyle-Hotspot von Palma de Mallorca. Exklusiv und individuell wohnen Gäste in den 14 Suiten und zwei Doppelzimmern. Im angeschlossenen Spitzenrestaurant genießen Besucher mallorquinisch-mediterrane Spezialitäten. Ideal für kleine Tagungen ist die Altillo Bar & Lounge im Zwischengeschoss. Zum (Sonnen-)Baden geht's auf die Dachterrasse mit Splash Pool, Liegen und Bar-Angebot. Als besonderen Service erfüllt ein Concierge kleine und große Wünsche.

