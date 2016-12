Weihnachts-Charity im Hotel & Conference Centre Bad Nauheim

Sogar der Weihnachtsmann ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein, als das Hotel & Conference Centre Bad Nauheim die Kinder und Jugendlichen des Hauses Waldfrieden in Butzbach am vergangenen Freitag zu einem vorweihnachtlichen Fest einlud. Die Einrichtung in der benachbarten Stadt in Mittelhessen bietet Kindern und jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen individuelle und vielseitige Hilfe auf der Basis pädagogischer Konzepte. Gefeiert wurde im historischen Hotel-Ambiente des Spiegelsaals – mit Plätzchen, Kuchen und Kakao, in großer Runde zusammen mit den Hotel-Mitarbeitern und deren Nachwuchs. Das Vier-Sterne-Haus war erneut Initiator dieser Aktion. Bereits seit Anfang Dezember sammelte das Hotel Spenden für die Kinder und Jugendlichen der Einrichtung im Nachbarort – mit einem Wunschbaum in der Empfangshalle! Gegen einen Obolus an der Rezeption dürfen Gäste des Hauses eine Kugel an den Baum hängen oder als Souvenir mit nach Hause nehmen. Der Erlös wurde in die Weihnachtsgeschenke für das Kinder- und Jugendhilfezentrum Waldfrieden investiert.

