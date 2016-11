Großer Erfolg in Paris für Hotel & Conference Center Bad Nauheim

Bei den international ausgeschriebenen 17. Worldwide Hospitality Awards erreichte das Tagungs- und Konferenzhotel Bad Nauheim in der Kategorie „Beste Initiative in Personalentwicklung und Karriereförderung“ eine spektakuläre Platzierung unter den ersten drei. Von den elf Teilnehmern in dieser Kategorie – darunter zahlreiche internationale Hotelgruppen – wurde das Individualhotel aus dem Rhein-Main-Gebiet als einer von drei Finalisten punktemäßig lediglich von Radisson Red überholt. Bei der Preisübergabe im Rahmen einer Gala im Ballsaal des Hotels Intercontinental Paris Le Grand vor über 700 Gästen aus der internationalen Hotellerie konnte das Hotel aus der Jugendstil-Stadt nahe Frankfurt am Main seine Innovationskraft unter Beweis stellen. „P³. People. Path. Power.“ – so lautet der Titel des eingereichten Programms, das das Kompetenzteam, bestehend aus der internen HR-Abteilung und der externen PR- und Marketingagentur, eingereicht hatte. Die zentrale Aussage: Effektive Personalentwicklung ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie ermöglicht es dem Hotel, unmittelbar auf sich verändernde Geschäftssituationen sowie soziale Bedingungen zu reagieren und in einer sich wandelnden Gesellschaft eine zukunftsorientierte Vision zu schaffen. „Unser im Januar 2015 implementiertes Mitarbeiterprogramm ‚P³. People. Path. Power.‘ kombiniert die Personal- und die Management-Entwicklung. Parallel führt es ehemals geteilte Themen wie Personalverwaltung, Personalentwicklung und -training sowie vielfältiges regionales soziales Engagement sinnvoll auf einer Ebene zusammen“, resümierte Michel Prokop, der nach einer internationalen Karriere das Haus seit 2004 als General Manager leitet.



Renata Baškovec, Personalleiterin des Hotels, ergänzt: „Wir wollten ein Programm, das alle Unternehmensbereiche einbezieht. Nur so ist es uns möglich, zügig auf aktuelle Anforderungen zu reagieren und für eine angemessene Vorsorge und Voraussicht künftiger Herausforderungen zu sorgen. Unser Ziel war es, Synergien zu schaffen, an der sozialen Verantwortung zu arbeiten, die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und nachhaltige Management- und Führungsfähigkeiten zu entwickeln.“



Das P³-Personalentwicklungsprogramm erfordert eine Kombination von Selbstentwicklung und sozialem Engagement auf allen Hierarchieebenen. Dies beginnt bereits bei den Auszubildenden. Zu den Modulen des Programms gehören unter anderem: Selbstverantwortete Veranstaltungen der Auszubildenden, unterschiedlichste Charity-Aktivitäten unter Einbeziehung aller Mitarbeiter, die Gründung eines Fördervereins für die Integration Behinderter und behinderter Jugendlicher in das Berufsleben in Hotellerie und Gastronomie (FIBIH e. V.) mit dazugehörigen Benefizveranstaltungen und eigenen Einstellungsinitiativen, die Kreation eines Bühnenevents als Plattform für den Künstlernachwuchs der Region, das „Young Leadership Development Program“ (YLDP) mit externen Trainern in den Bereichen Sozialkompetenz, Finanzmanagement, interkulturelles Management und Marketing, die Durchführung von Ideen-Wettbewerben, die Schaffung eines jährlichen Stipendiums für die PDP-Kurse der Cornell University (Ithaca, NY), das Engagement für Flüchtlinge und vieles mehr. Aus dem im Rahmen des YLDP geschaffenen „Talent-Pool“ haben mittlerweile bereits vier Nachwuchskräfte den Schritt in eine höhere Karrierestufe gewagt.



An fast allen Programm-Elementen hat auch die langjährige externe PR-Agentur hd…s aus Wiesbaden mitgearbeitet. Inhaberin Heike D. Schmitt: „Während der Umsetzung von P³ nahmen nicht nur Personalqualität und Mitarbeiterloyalität zu. Auch die Anerkennung in der Öffentlichkeit stieg – nicht zuletzt durch die zahlreichen Anlässe zur Berichterstattung, die die einzelnen Programmmodule bieten.“

Hotel & Conference Centre Bad Nauheim GmbH

Das Hotel & Conference Center Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. Zur Banken-Metropole Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 20 Minuten Fahrtzeit. Alle 159 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich und Balkon. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Das Vier-Sterne-Hotel ist EVVC-Mitglied. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt es ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugend-stil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive "Dinner-on-Stage" und Produkt-Präsentationen gebucht werden. Originellen Charme versprüht die hauseigene Silberschatzkammer. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein 1.000 Quadratmeter großer Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlrei-che Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit. Für Elvis-Fans: Der King of Rock 'n' Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-a-vis.

