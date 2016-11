HCCG Seminar: Kunden und Mitarbeiter - die Erfolgsgrößen eines Pferdebetriebes!

Sind Mitarbeiter zufrieden, steigt die Qualität ihrer Arbeitsergebnisse. Zufriedene Kunden sind treue Kunden, doch wie gelingt die Umsetzung in einem Pferdebetrieb, in dem die Ansprüche und Erwartungen von Kunden stets steigen und das Arbeitspensum hoch ist. Wie organisiere ich mich, meinen Betrieb und meine Familie? Eckart Schlamann von der entra GmbH vermittelt bei der Fachrunde der Pferdebetriebe am 29. November bei der LVM Versicherung in Münster Ansätze wie Pferdebetriebe ihren Aufwand für Mitarbeiterführung und Kundenbetreuung optimieren können und schwierige Situationen oder Beschwerden ohne Verluste managen können.



Weitere Schwerpunkte an diesem Tag sind Vorträge und Austauschgespräche zu den Themen „Kunde 2030 – Herausforderungen und Erwartungen“ sowie „Verträge für Pferdepension und –verkauf“. Mit Katja Wagner vom HCCG und Rechtsanwalt Michael Klimke sind auch hier kompetente Ansprechpartner vor Ort. Im Anschluss an die Vorträge lädt der renommierte Turnier- und Ausbildungsstalls von Ingrid Klimke zu einer Besichtigung ein.



Wir hoffen Sie als Teilnehmer in Münster begrüßen zu können. Weitere Informationen zum Tagesablauf und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.hccg.de oder unter der Telefonnummer 05401 – 88 13 223.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, melden Sie sich bald an und seien Sie dabei!





