Pressemitteilung zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum

Am 24.09.2016 feiern wir mit unserer Kundschaft und allen Interessierten ab 14:00 Uhr in und vor unseren Räumlichkeiten ein Vierteljahrhundert unseres Geschäftsbestehens.



Im Rahmen der Party treten Live-Acts auf, finden Lesungen statt und für Snacks, kalte und warme Getränke ist ebenfalls gesorgt.



25 Jahre lang erfolgte der Verkauf von einigen Klassikern mit unverdientem „zweifelhaftem Ruf“, wie z.B. FRED PERRY, NEW BALANCE, LONSDALE, ALPHA INDUSTRIES, DOC MARTENS und EVERLAST, durch ausschliesslich geschultes Personal, mit detailliertem Wissen u.a. über die Firmenhistorie und das gesellschäftliche Engagement der Unternehmen.



Diese 25 Jahre brachten naturgemäss viele unterschiedliche Erlebnisse im sich verändernden Berlin-Prenzlauer Berg mit sich. Gleich blieb immer unsere „Gegenwear“ in Bezug auf Homophobie, Rassismus und Hass auf Andersdenkende.



Wir danken allen „alten“ und neuen Kunden, die mit uns „durch dick und dünn“ gegangen sind und freuen uns auf viele persönliche Gespräche und eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft im Prenzlauer Berg.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren