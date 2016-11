Honeywell erweitert sein Smile Heizungsregelungssystem mit dem neuen Smile-Room Connect um eine funkbasierte Einzelraumregelung. Das Besondere dabei: Die Einzelraumregelung ist nahtlos an die Wärmeerzeugung gekoppelt und ermöglicht damit eine Start-Stopp-Automatik für die Heizung. Hausbesitzer profitieren so von einer höchst energieeffizienten Heizungsregelung mit zeitgemäßer Bedienung per App – Energiesparen garantiert.



Die Automobilindustrie macht es vor: Die Start-Stopp-Automatik hilft, Benzin zu sparen und den CO2-Ausstoß zu verringern. Honeywell hat dieses Prinzip mit Smile-Room Connect auf die Heizung übertragen: Fordert die Einzelraumregelung keine Wärme an, wird der Wärmeerzeuger automatisch ausgeschaltet. Es wird also keine Wärme auf Verdacht vorgehalten, sondern nur dann geliefert, wenn sie wirklich gebraucht wird. Dies führt zu einer effizienteren Heizungsregelung als bei den meisten Anlagen, die lediglich mit der Außentemperatur als Führungsgröße arbeiten.



Energieeffizienz per App



Der Smile-Controller von Honeywell, das Herzstück des Smile-Systems, ist ein intelligenter Multivalent-Regler, der alle Arten von Wärmeerzeugern regelt: Öl-/Gas-Heizkessel, Feststoffheizungen, Solarsysteme, Wärmepumpen, Fernheizungen, mehrstufige Kesselanlagen und komplexe Multivalentanlagen. Durch Anbindung der Einzelraumregelung direkt an den Heizkessel ermöglicht Smile-Room Connect eine durchgängige Heizungsregelung und maximale Energieeffizienz. Hausbesitzer bedienen das System bequem per App über ein Smartphone oder Tablet. Temperaturänderungen können aber auch jederzeit manuell direkt am Thermostatregler vorgenommen werden. Die Smile-App ist intuitiv bedienbar. Zum Testen kann sie im App Store von Apple oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen und im Demo-Modus betrieben werden.



Einfache Installation



Das Smile-Room Connect System ist einfach und fast ohne Kabel zu installieren, da alle Komponenten untereinander per Funk kommunizieren – das spart Zeit und Geld. Es besteht aus fünf Bestandteilen: dem Smile-Controller, den Smile-WLAN Gateways (Smile-Connect und Smile-Room Connect), der Smile-App sowie Funkreglern für Heizkörper oder die Fußbodenheizung. Die Systemeinstellung und die Netzwerkkonfiguration nimmt der Installateur einmalig per Laptop oder mit seinem Smartphone oder Tablet via Smile-App vor. Anschließend werden die Daten auf einem USB-Stick gesichert und stehen so bei einer Wartung wieder zur Verfügung.



Bis zu 16 Räume können an das System angeschlossen werden – das macht die Lösung auch für kleinere Gewerbeimmobilien interessant. Zudem profitieren Ferienhausbesitzer vom Fernzugriff per App: Der Wärmeerzeuger liefert nur dann Wärme, wenn sie benötigt wird, zum Beispiel exakt zum Start des Wochenendes oder des Urlaubs. In der Zwischenzeit wird Energie gespart.



Weitere Informationen gibt es unter: www.smile-control.com.

