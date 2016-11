Jazz und Civic sind Frauenautos des Jahres 2016

Doppelsieg für Honda: Bei der Wahl der diesjährigen „Frauenautos des Jahres“ konnten der Honda Jazz und der Honda Civic jeweils einen „Women’s World Car of the Year”-Award einfahren.



17 Motorjournalistinnen aus 14 Ländern wählten den Jazz zum wirtschaftlichsten Fahrzeug („Budget Car"), der Civic belegte in der Kategorie „Family Car" Platz 1. Insgesamt waren 294 Fahrzeuge in sechs unterschiedlichen Kategorien nominiert.



„Die Verleihung der Awards an Honda verdeutlicht, dass unsere Fahrzeuge bei Frauen sehr gut ankommen. Besonders erfreulich ist der Erfolg des Civic. Eine hervorragende Ausgangslage für die Einführung des neuen Civic Fünftürer, der in Europa Anfang 2017 auf den Markt kommen wird", erklärte Sandra Hughes, Leiterin Automobile Marketing & Product Management bei Honda Motor Europe, anlässlich der Preisverleihung.



Kraftstoffverbrauch Jazz in l/100 km: innerorts 6,2-5,3; außerorts 4,5-4,1; kombiniert 5,1-4,6. CO2-Emission in g/km: 120-106. Kraftstoffverbrauch Civic 2017 in l/100 km: innerorts 8,6-6,4; außerorts 5,3-3,9; kombiniert 6,5-4,8. CO2-Emission in g/km: 149-109.





