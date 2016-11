Award - Motorradhändler des Jahres 2016: Honda mit drei Partnern in den Top 10

Auch in diesem Jahr fand wieder die Preisverleihung des Awards „Motorradhändler des Jahres" auf der 7. Fachtagung »bike und business« am 24. November in Würzburg statt. Gleich drei Honda-Partner befanden sich dabei unter den Top 10.



Die Redaktion der Fachzeitschrift »bike und business« hatte den Preis zum zwölften Mal ausgeschrieben und 310 Vertreter aus Industrie, Handel und Verbänden feierten mit. Eine hochkarätig besetzte Jury ermittelte aus 67 teilnehmenden Betrieben die zehn besten Händler aus den Bereichen Motorrad, Scooter, Quad/ATV und Trikes.



Unter den zehn besten Händlern in Deutschland befanden sich gleich drei Honda- Partner:



Einen hervorragenden dritten Platz belegte das Team des Motorradzentrums „Auer Gruppe GmbH" unter der Leitung von Herrn Marcel Auer mit ihrem einmaligen „Biker Village" Konzept in Stockach-Zizenhausen.



Das Team um Manfred und Christian Ebert vom „Motorradhaus Ebert e.K." aus Höchberg sicherte sich den neunten Platz.



Honda-Partner und Crosser-Spezialist Sigurd Waldmann landete mit seinem Team vom „Motorrad Waldmann" aus Marktoberdorf auf einem fantastischen zehnten Platz.

