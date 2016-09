Die Piraten erobern die HolstenTherme

Das „Erlebnis des Nordens“, die HolstenTherme in Kaltenkirchen, veranstaltet am Sonntag, 2. Oktober 2016 von 12.00 bis 17.00 Uhr eine Ahoi Piraten Party. Die Mottoshow für die ganze Familie findet im karibischen Ambiente des ErlebnisBades statt.



Käptn Hook war viele Jahre auf hoher See unterwegs und suchte nach dem sagenhaften Goldschatz, den die Matrosen des englischen Segelschiffs Mary vergraben hatten, bevor ihr Schiff mit Mann und Maus unterging. Bislang blieb die Suche ohne Erfolg. Das Animationsteam um Christina Fauck hat sich tolle Spiele rund um das Element Wasser für die Gäste ausgedacht, bei denen die Schatzsuche wieder aufgenommen wird. Der Mottotag wird eine Mischung aus Spiel und Spaß. Eine typische Piraten-Dekoration versetzt die Besucher in eine andere Welt und wird Kinderherzen höher schlagen lassen. Bei der Schatzsuche werden alle kleinen und großen Entdecker mit Schätzen belohnt.



Weitere Informationen zur Veranstaltung unter der Hotline 04191 / 91220 oder unter www.holstentherme.de. Die Show ist kostenfrei, es wird nur der jeweilige Eintrittstarif in die HolstenTherme fällig.

