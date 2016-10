Reisebuchungen via Smartphone im Trend: HolidayPirates Group steigert mobile Verkäufe signifikant

Das Smartphone wird immer wichtiger, wenn es um das Thema Reisebuchungen geht. Mittlerweile nutzen die User mobile Endgeräte nicht nur zur Informationsgewinnung, sondern buchen auch direkt ihre Reise darüber. Eine repräsentative Studie von Phocuswright belegt, dass inzwischen rund 20 Prozent der Reisenden in Deutschland ihre Buchungen über mobile Endgeräte tätigen.



Auch die HolidayPirates Group (mit dem deutschen Portal urlaubspiraten.de) sieht einen kontinuierlichen Anstieg der Buchungen über Smartphones und Tablets, um rund 10 Prozent monatlich in diesem Jahr. Das liegt zum einen an der sehr jungen und Mobile-affinen Zielgruppe und zum anderen am Zeitvorteil, den die mobile Online-Buchung bietet: „Unsere User haben gelernt, dass man bei guten Deals schnell sein muss, da ansonsten die Top-Angebote nicht mehr verfügbar sind. Deshalb informieren wir unsere Nutzer auch über WhatsApp und Facebook, wenn es ein besonders attraktives Angebot gibt“, so David Armstrong, CEO der HolidayPirates Group.



Rund 70 Prozent des gesamten Traffics der HolidayPirates Group kommt bereits über mobile Kanäle – das ist weit über Branchen-Durchschnitt. „Wir haben mit unserer Mobile First Strategie schon frühzeitig auf diesen Trend gesetzt. Wir werden auch weiterhin in neue Technologien investieren und eigene Produkte entwickeln, welche die Reisebuchung erleichtern“, so Armstrong weiter.



HolidayPirates Group ist größte Social Travel Community und weiter auf Wachstumskurs



Die HolidayPirates Group ist weiter auf Erfolgs- und Wachstumskurs. Erst vor fünf Jahren als Blogger-Portal urlaubspiraten.de gegründet, sind die Piraten heute ein global agierendes Unternehmen mit 160 Mitarbeitern.



“Wir möchten mit unseren Angeboten Menschen inspirieren, Reisen zu buchen, an die sie vorher nie gedacht hätten. Unsere Editoren stellen ausgewählte Deals zusammen und reichern diese mit Expertenwissen und Informationen an. Unsere User wissen diesen Service zu schätzen und sind besonders loyal: Sie kommentieren unter unseren Angeboten, geben uns Feedback und empfehlen uns weiter. Durch diese Strategie sind wir mit über 7 Millionen Facebook-Fans zur weltweit größten Reise-Community geworden“, fasst David Armstrong die Besonderheiten des Unternehmens zusammen.



Bei einem jährlichen Umsatzwachstum von mindestens 100 Prozent wird dieses Jahr ein achtstelliger Umsatz angepeilt. Die Besuche der Website steigen von 170 Mio. (Visits) in 2015 auf voraussichtlich 265 Mio. Visits im Jahr 2016, die Unique Visitors steigen auf voraussichtlich 80 Millionen. In mehreren Ländern werden täglich sechsstellige Besucherzahlen erreicht, unter anderem in Deutschland, Polen, UK und Italien.



Weltweite Expansion



Nach dem erfolgreichen Eintritt in die wichtigen europäischen Märkte, sollen dieses Jahr die USA erobert werden. Seit März 2016 wird aus dem Büro in Boston erfolgreich der amerikanische Markt bearbeitet. Um die Produktvisionen mit eigenen technischen Innovationen zu verwirklichen, wurde Anfang 2016 ein Technologiezentrum in Belgrad gegründet.

Über die Holidaypirates GmbH

Die HolidayPirates Group ist eines der am schnellsten wachsenden Reiseunternehmen in Europa. Das Unternehmen unterhält Webseiten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien, Schweiz und den USA. Hier finden Interessenten die besten Reise-Angebote, tagesaktuell von unzähligen Veranstalterseiten aus den Bereichen Flüge, Pauschalreisen und Hotels zusammengestellt. Außerdem gibt es Informationen zu Gutscheinaktionen sowie Bahn- und Busreisen. Jedes der zur HolidayPirates Group gehörenden Reiseportale arbeitet dabei vollkommen unabhängig von den jeweiligen Veranstaltern und Partnern. Die HolidayPirates Group, betrieben in Partnerschaft mit dem E-Commerce-Inkubator 6Minutes Media, beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter am Standort Berlin und 60 weitere Mitarbeiter verteilt auf die internationalen Märkte. Das Reiseschnäppchen-Portal wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, etwa als Webseite des Jahres 2013 und 2014 sowie für die Best Travel Industry App 2015 + 2016 und als Testsieger 2015 von Vergleich.org.





