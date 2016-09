Kampf um den Meistertitel voll entbrannt

Vier Rennen vor Saisonende hat sich der DTM-Champion von 2014, Marco Wittmann (BMW), einen Vorteil im Titelkampf erarbeitet – in Form von satten 33 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Edoardo Mortara (Audi). 100 Punkte werden in den verbleibenden Rennen vergeben. Die Spannung steigt vor dem DTM-Finale auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg (14. bis 16. Oktober). Zuvor tragen die 24 DTM-Asse am kommenden Wochenende die beiden Rennläufe in Budapest aus. Erst danach ist klar, wer mit welchen Meisterschaftschancen antritt, wenn es – hoffentlich im Hexenkessel Motodrom – um die diesjährige Entscheidung geht.



Der 26-jährige Franke Marco Wittmann schwamm zwei Drittel der Saison recht unauffällig im Feld mit: ein Sieg, ein zweiter Platz, Punkte sammeln im Eichhörnchen-Modus. Als gewichtig erwies sich die Tatsache, dass er nur in zwei von 14 Rennläufen leer ausging. Kaum war der Startschuss zum Schlussspurt gefallen, explodierte der schmale Ex-Champion geradezu. Mit zwei Siegen (Moskau, Nürburgring) und einem dritten Platz im zweiten Eifelrennen katapultierte er sich an den teils strauchelnden Rivalen vorbei. 170 Zähler hat er nun auf dem Konto, 137 sind es bei Verfolger Edoardo Mortara. Wie der Deutsche, konnte auch der smarte Italiener drei Saisonsiege feiern – den ersten beim Auftaktrennen im Mai in Hockenheim. Seinen Erfolgen stehen freilich vier Nullnummern gegenüber.



Hart traf es zuletzt Robert Wickens und Jamie Green. Der Kanadier und der Brite galten zur Sommerpause als aussichtsreiche Kandidaten auf den Titelgewinn. Doch die Mercedes-Benz-Speerspitze Wickens, nach dem Samstagslauf in Moskau stolzer Tabellenführer, bremsten beim Sonntagslauf technische Probleme. Und am Nürburgring kam er überhaupt nicht auf Touren – während Lucas Auer im Mercedes zwei Mal die Trainingsbestzeit einfuhr. In Moskau und am Nürburgring verlor auch der bis dato beste Audi-Pilot Green den Anschluss. Gleich zwei Mal verursachte der sensible Lenkradartist unglücklich Kollisionen, die Stop-and-Go-Strafen zur Folge hatten. Nun rangiert Wickens mit 120 Punkten auf Rang drei der Tabelle, ein Pünktchen vor Green als Viertem. Nur wenn Wittmann schwächelt, sind ihre Chancen obsolet.



Komplett aus dem Titelrennen ist Paul Di Resta (Mercedes-Benz). Dem Meister von 2010 fehlen bereits 70 Punkte auf den Führenden. Gut verkauft hat sich der letztjährige Rookie Tom Blomqvist. Nach vier zweiten Plätzen liegt der Sohn des ehemaligen Rallye-Weltmeisters Stig mit 93 Zählern als zweitbester BWM-Pilot auf Platz sechs der Meisterschaftstabelle – noch vor dem zweimaligen Champion Mattias Ekström (Audi, 82 Zähler), der überraschenderweise auf eine bislang sieglose Saison zurückblickt.



Freitags für 10 Euro DTM-Luft schnuppern



Das 10-Euro-Ticket beinhaltet am Freitag freie Sitzplatzwahl auf den geöffneten Tribünen und den Zugang ins Fahrerlager – ein tolles Angebot sowohl für eingefleischte Fans als auch für Interessierte, die mal quasi unverbindlich DTM-Luft schnuppern möchten. Das preisgünstigste Ticket für den Rennsonntag kostet gerade 21 Euro. Dank des Print@Home-Verfahrens kann man die Tickets von zu Hause über die Website www.dtm.com kaufen und ohne zusätzliche Gebühren selbst ausdrucken. Auch über die DTM-Ticket-Hotline unter 01806 456 456 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz/max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz) oder die Hotline des Hockenheimrings unter 06205 950 222 sind Tickets buchbar.

