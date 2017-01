Wechsel im Kanzleramt der Hochschule Trier

Nach sechzehn Jahren ist Detlef Jahn 2015 als Kanzler der Hochschule Trier verabschiedet worden. Die Nachfolge tritt Frau Claudia Hornig an, die bereits seit 1993 an der Fachhochschule Rheinland-Pfalz, später Fachhochschule Trier tätig ist. Ab 1997 war sie Verwaltungskoordinatorin am neu gegründeten Standort der Hochschule, Umwelt-Campus Birkenfeld. Ab 2009 fungierte Frau Hornig als Stellvertreterin des Kanzlers für den Standort Birkenfeld



Die 51jährige Diplomverwaltungswirtin ist verheiratet und hat einen fünfzehnjährigen Sohn.



Das Präsidium (Präsident Prof. Dr. Nobert Kuhn, Vizepräsidentin Prof. Dr. Gisela Sparmann, Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Künkler) und die Kanzlerin verkörpern gemeinsam die Hochschulleitung. Die Kanzlerin erledigt ihre Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten nach den Richtlinien und im Auftrag des Präsidenten. Sie leitet die Hochschulverwaltung und ist Beauftragte für den Haushalt der Hochschule. Sie kann in beratender Funktion an den Sitzungen aller Hochschulgremien teilnehmen.



Frau Claudia Hornig beschreibt ihr neues Aufgabengebiet wie folgt: „Ich stehe für eine transparente und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Wert lege ich auf ein gutes Arbeitsklima und auf Wertschätzung gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sehr wichtig ist mir auch die gute und enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und zwischen den einzelnen Standorten.“

