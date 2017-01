INVISIBLE -Abschlussmodenschau der Hochschule Trier

Die Studierenden der Fachrichtung Modedesign haben unter dem Titel „Invisible“ eine fantastische Modenschau in der Tufa Trier gestaltet. Die Gäste, unter ihnen der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Herr Wolfram Leibe und zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Kultur, Medien sowie das Fachpublikum zeigten sich nach knapp drei Stunden restlos begeistert. Gezeigt wurden sechs Semesterprojekte und 25 Bachelor sowie Master Abschlussarbeiten. Eine Ausstellung mit der Master Abschlussarbeit von Jennifer Sauer hat die Schau in ihrer Präsentation abgerundet.



Mit einem speziellen Ganzkörper-Scanner wurde die Fachrichtung Modedesign durch Herrn Michael Hoffmann von der Fachrichtung Maschinenbau unterstützt. Zahlreiche Abschlussarbeiten aber auch Gäste konnten so dreidimensional gescant werden. Im Rahmen der Schau sprach sich die Schuhfirma Peter Kaiser, vertreten durch Herrn Dr. Hoepfner und Chefdesignerin Frau Cacopardo, für zukünftige Kooperationsmöglichkeiten aus und unterstützte die Studierenden mit einem großzügigen Schuhsponsoring.



Die Jury des Trierer Modepreises um Frau Dr. Elisabeth Dühr - Direktorin des Trierer Stadtmuseums Simeonstift bestand aus Herrn Richard Gihr - Chefdesigner Knitwear der Firma Marc Cain, Christian Bruns - Designer und Inhaber der Firma Moon Berlin, Florian Rogoss - Senior-Designer bei Allude München und Michael Müller - Geschäftsführer und Inhaber des Modehauses „Zur Blauen Hand“ in Trier. Diese haben sich für drei Preisträgerinnen ausgesprochen:



Erster Preis: Tanja Fischer - „Tracking Traces“, Zweiter Preis: Adriane Lila Fecke - „Blue“ und Dritter Preis: Nino Gorgadze - „Cuturistic Algebra“.



Unter tosendem Beifall der begeisterten Gäste überreichte der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Herr Wolfram Leibe, nach der Schau den drei überglücklichen Gewinnerinnen die großzügig dotierten Modepreise der Stadt Trier.

