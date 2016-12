Hochschule Trier und BNT Trier kooperieren mit dem VTC Hong Kong im Rahmen des Erasmus+-Projektes "AVEC BNT"

Welche Unterschiede bzw. Ge­mein­­­­­sam­keiten existieren bei der Statischen Berechnung eines chinesischen bzw. euro­pä­ischen Ge­bäudes – speziell im Stahlbetonbau und dem Verbundbau?



Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass mehr als jedes zweite Haus weltweit in China gebaut wird, geht dieser Frage seit Anfang 2016 ein internationales Team aus Dozenten, Studierenden und Schülern im Rahmen des Erasmus+-Projektes „AVEC BNT“ nach. Das Projekt wurde unter der Leitung des BNT Trier in Kooperation mit ausländischen Partnern des THEi Hong Kong, der Universität Luxemburg und des RCK Riga initiiert. Seit Juli 2016 ist zudem die Hochschule Trier (Fachrichtung Bauingenieurwesen) Partner des Projekts.



Im Fokus des durch das BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) geförderten Projekts stehen die Analyse und der Vergleich europäischer und chinesischer autechnischer Normen der Tragwerksplanung, wobei in die Projektarbeit insbesondere Schüler und Studierende aller Kooperationspartner in Form länderübergreifender Unterrichtsaktivitäten eingebunden werden. Anfang Dezember 2016 fand eine gemeinsame länderübergreifende Unterrichtseinheit in Hong Kong statt.



Im Rahmen des Pressetermins berichten die Hochschule Trier und das BNT Trier von dem Kooperationsprojekt und der rückliegenden länderübergreifenden Unterrichtsaktivität in Hong Kong.



Termin: Mittwoch 21.12.2016; 14.00 Uhr; Hochschule Trier; Hauptcampus; Gebäude J; Raum J 107



Teilnehmer:



Prof. Dr. Norbert Kuhn (Präsident der Hochschule Trier)

Prof. Dr. Michél Bender (FR Bauingenieurwesen – Hochschule Trier)

Dr. Michael Schäfer, OStD (Schulleiter des Balthasar-Neumann-Technikum Trier)

Dr. Helmut Nikolay (Leiter der Fachschule des Balthasar-Neumann-Technikum Trier)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren