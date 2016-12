Ausstellungseröffnung: 'Emil Waas: Kunst zu überleben'

Am 15.12. wurde die Ausstellung „Kunst zu überleben“ in der Europäischen Kunstakademie Trier eröffnet und ihre virtuelle Aufbereitung auf der Website emil-waas.de online geschaltet. Eine Zusammenarbeit der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt/W. und der Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier mit der Hochschule Trier.



Gezeigt werden Arbeiten von Emil Waas (1919-1981), der in vierjähriger Kriegsgefangenschaft in Russland unter seinem Künstlernamen "elwa" mehr als 900 Bilder im Miniaturformat malte. Damit hinterließ er die „größte Kriegsgefangenenkunstsammlung der Welt und der Geschichte der Menschheit“ (Britisches Kriegsmuseum, London).



Nach Begrüßung durch Akademiedirektorin Gabriele Lohberg stellte Markus Pflüger von der Arbeitsgemeinschaft Frieden in seinem Grußwort aktuelle Bezüge zur Friedensarbeit her. Mit welch bescheidenen Mitteln Emil Waas arbeitete, erläuterten Regina Heilweck und Eberhards Dittus von der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt a.d.W. So bemalte er z. B. die Rückseiten alter Kalenderblätter oder Fetzen von Zementsäcken mit Ruß, Walnussschalen, Jod oder auch mit seinem eigenen Blut.



Zum Abschluss wurde die Website emilwaas.de vorgestellt, deren Entwicklung durch Marcel Hinz, Zhuoqun Wang und Jasmin Maier von Adam Lorek und Marcus Haberkorn betreut wurde. In ihrem Gebiet können Studierende praktischen Arbeiten für gemeinnützige, gesellschaftsdienliche Zwecke entwickeln. In den letzten Jahren sind hier bereits über 20 Projekte für lokale bis grenzüberschreitende Zwecke entstanden, u.a. die Mobile App „Stolpersteine Guide“, an die sich bereits über 50 deutsche Städte angeschlossen haben.



Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Januar 2017 geöffnet. Sie endet mit einer Finissage um 14 Uhr, bei der Tochter Margit Waas Einblicke in das Leben ihres Vaters gibt. Der Eintritt ist frei.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren