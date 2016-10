Förderung von klugen Köpfen an der Hochschule Rhein-Waal

Mit dem 2010 durch die Bundesregierung ins Leben gerufene „Deutschlandstipendium“ werden Studierende einkommensunabhängig mit 300 Euro im Monat für eine Dauer von zunächst zwei Semestern unterstützt. Die Hälfte tragen davon private Förderer wie Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen, die andere Hälfte der Bund. Der private Anteil der Stipendienmittel wird dabei von den Hochschulen eingeworben. Die Hochschule Rhein-Waal konnte in diesem Jahr von 32 Unternehmen und Förderern einwerben, womit insgesamt 68 Stipendiatinnen und Stipendiaten unterstützt werden.



Die Hochschulpräsidentin Dr. Heide Naderer betonte den beiderseitigen Nutzen dieser Vernetzung: „Von der Zusammenarbeit der Förderer und der Hochschule Rhein-Waal im Rahmen des Deutschlandstipendiums können die Stipendiatin oder der Stipendiat sowie das Unternehmen gleichermaßen profitieren. Die Partnerschaft funktioniert individuell und maßgeschneidert. Das Unternehmen zahlt nicht in einen anonymen Pool ein, sondern steht im persönlichen Kontakt zu den Stipendiatinnen und Stipendiaten – Berufspraktika, Abschlussarbeiten oder eine spätere berufliche Zukunft beim Förderer sind oftmals nicht ausgeschlossen“, sagte Dr. Naderer.



Dafür bietet der Career Service der Hochschule Rhein-Waal ein Begleitprogramm zum Deutschlandstipendium an. Die verschiedenen Ideen und möglichen Bausteine solch eines Begleitprogramms, wie beispielsweise Stammtische mit den Förderern und den Stipendiatinnen und Stipendiaten, Unternehmensbesuche, ein Stipendien-Dinner oder ein gemeinsames Jahrbuch, wurden den Stipendiatinnen und Stipendiaten in der vergangenen Woche bei dem ersten Auftakttreffen aller Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten präsentiert. In einem Workshop erarbeitete die Mitarbeiterin des Career Service, Christine Noelle, das gesamte Programm dann gemeinsam mit den Studierenden.



Gemeinsam mit engagierten Unternehmen, Vereinen, Stiftungen und privaten Förderern sollen Studierende mit überdurchschnittlichen Leistungen im Rahmen des Deutschlandstipendiums gefördert werden. Neben erstklassigen Noten werden bei der Vergabe auch gesellschaftliches Engagement und besondere persönliche Leistungen berücksichtigt.



„Uns ist es wichtig das Programm gemeinsam mit allen Stipendiatinnen und Stipendiaten zu entwickeln und dabei die Wünsche und Ziele der Studierenden zu berücksichtigen. Ziel des begleitenden Career-Service-Programmes zum Deutschlandstipendium ist, eine Plattform zur Vernetzung zwischen den Stipendiatinnen und Stipendiaten und den fördernden Unternehmen zu bieten“, sagte Noelle.



Förderer (in alphabetischer Reihenfolge):



• Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH

• ALTANA Gruppe / ALTANA Chemie GmbH

• AUMUND Fördertechnik GmbH

• CAD Schroer GmbH

• Dr. Sommer Werkstofftechnik

• Fluxana GmbH & Co. KG

• Förderverein der Hochschule Rhein-Waal im Kreis Wesel e.V. - Campus Camp-Lintfort

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kleve e.V.

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kleve e.V. / Sparkasse Kleve

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kleve e.V. / Sparkasse Emmerich-Rees

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. c/o Niederrheinische IHK

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. c/o Niederrheinische IHK / ALTANA Chemie GmbH

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. c/o Niederrheinische IHK / Firma Aldi Süd GmbH & Co KG

• Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. c/o Niederrheinische IHK / YMC Europe GmbH

• Heinz Trox-Stiftung

• Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH

• Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG

• LEMKEN GmbH & Co. KG

• Lutz Bongen GmbH

• Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG

• Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH

• Prothelis GmbH

• RAG-Stiftung

• Schleupen AG

• Sparkasse Duisburg

• SPECTRO Analytical Instruments GmbH

• Stadtwerke Kleve GmbH

• Unternehmerschaft Chemie Niederrhein e.V.

• Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e.V.

• Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze

• Volksbank Kleverland eG

• Welling GmbH

Über Hochschule Rhein-Waal

Die Hochschule Rhein-Waal wurde am 1. Mai 2009 gegründet und steht mit ihrem Konzept für eine innovative, interdisziplinäre und internationale Ausbildung junger Menschen. Inzwischen bietet die Hochschule Rhein-Waal an den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort insgesamt 25 Bachelor- und elf Master-Studiengänge an vier Fakultäten - "Technologie und Bionik", "Life Sciences", "Gesellschaft und Ökonomie" und "Kommunikation und Umwelt" - an. Die Studieninhalte an der Hochschule Rhein-Waal sind wissenschaftlich, anwendungsorientiert und international ausgerichtet. Sie zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Praxisnähe in Lehre und Forschung aus. Rund 75 Prozent der Studiengänge werden in englischer Sprache gelehrt und inzwischen lernen rund 6.000 Studierende aus mehr als 100 Nationen gemeinsam in einem Umfeld, das viele gezielt wegen der kulturellen Vielfalt und Internationalität gewählt haben. Dadurch werden den Studierenden ein interkultureller Austausch und eine optimale Vorbereitung auf den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt eröffnet.



