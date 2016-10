Der Start in einen neuen Lebensabschnitt

Am heutigen Freitag verabschiedete die Hochschule Reutlingen die Absolventen des Sommersemesters 2016 bei einem feierlichen Festakt in der Aula. Die Semesterbesten von jedem Studiengang erhielten Auszeichnungen, zudem wurden Firmenpreise und Stipendien verliehen.



Während hinter einigen frisch gebackenen Absolventen bereits die ersten Arbeitstage im Berufsleben liegen, setzen andere ihren Weg im Hörsaal mit einem weiteren Studium fort. Sie alle haben eines gemeinsam: den Studienabschluss der Hochschule Reutlingen in der Tasche. 867 Absolventen, davon 612 aus Bachelor- und 255 aus Masterstudiengängen haben im Sommersemester 2016 ihr Studium an der Hochschule Reutlingen erfolgreich abgeschlossen.



Gemeinsam mit Freunden und Verwandten strömten zahlreiche Absolventen am heutigen Freitag zur offiziellen Verabschiedung in die Aula. Für einige von ihnen ging es sogar auf die Bühne, denn mit Spitzennoten zwischen 1,0 und 1,7 werden die Semesterbesten traditionell von der Hochschule gewürdigt. Hochschulpräsident Prof. Dr. Hendrik Brumme gratulierte den neuen Alumni und Alumnae der Hochschule. „Sie gehören nun zu unseren Botschaftern und ich freue mich sehr, wenn Sie den Kontakt zu Ihren Studienkollegen und zu uns halten werden", so Brumme. Für den Einstieg in den Beruf seien die jungen Frauen und Männer dank der Praxisnähe, ihrer interkulturellen Erfahrung und ihrem ausgeprägten Verantwortungssinn nun bestens gerüstet, doch auch auf den weiteren Bildungsweg machte der Hochschulpräsident aufmerksam: „Sie sind herzlich eingeladen, zurück auf den Campus zu kommen, sei es für ein Masterstudium oder ein berufsbegleitendes Programm in unserer Weiterbildungsstiftung."



Alexander Kreher überbrachte die Glückwünsche der Stadt Reutlingen und gab seinerseits den Absolventen gute Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Die Festrede hielt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. Zudem wurden Preise und Stipendien verliehen. So erhielt Wirtschaftsinformatik-Studentin Sonia Karnik das Go Out Stipendium des Lions Club Reutlingen in Höhe von 2.000 Euro. Karnik hat bereits ihr Auslandssemester an der University of West Florida in Pensacola, USA, angetreten. Der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender ging an Kamil Alzught. Der aus Syrien stammende Kamil studiert International Business und konnte die Hochschulgemeinde sowohl kulturell als auch akademisch bereichern.

