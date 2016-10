Auszeichnungen für Hochschulangehörige

Bei der heutigen Semesteransprache ehrte Präsident Prof. Dr. Hendrik Brumme langjährige Angehörige der Hochschule Reutlingen. Das 25-jährige Dienstjubiläum feierten Irene Körting, Regine Lechler-Fiola, Ramazan Selcuk und Brigitte Bahcaci. In den Ruhestand verabschiedet wurden Frank Forner, Edgar Krank, Prof. Dr. Jörg Fuß, Prof. Dr. Wolfgang Stahl und Hans- Jürgen Ziegler.



Prof. Dr. Günter Lorenz, Dekan der Fakultät Angewandte Chemie, erhielt für seine exzellenten Forschungsleistungen den mit 5.000 Euro dotierten Forschungspreis der Hochschule Reutlingen.



Johanna Grebe, Jana Hack, Katharina Hauck, Carolin Russ, Aylin Wiech und Vera Plessing absolvierten erfolgreich ihr Ethikum und durften ihr Zertifikat in Empfang nehmen.



Mit der Honorarprofessur wurden Dr. Maggie McCormick und Dr. Wolfgang Hackenberg geehrt. Außerdem überreichte Prof. Dr. Hendrik Brumme dem im Sommer ausgeschiedenen Dekan der Fakultät ESB Business School, Prof. Dr. Ottmar Schneck, die Ehrenmedaille in Silber für seine besonderen Verdienste an der Hochschule Reutlingen.

