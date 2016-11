Studientag an der Hochschule Mannheim

Im Rahmen des landesweiten Studieninformationstages am 16.11.2016 öffnet die Hochschule Mannheim von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr wieder allen studieninteressierten Schülerinnen und Schülern der Oberstufenklassen ihre Tore und gibt Einblicke in das Studienangebot und das Leben an der Hochschule. In zwei zentralen Vorträgen in der Aula der Hochschule, Gebäude C, um 9.00 und 11.00 Uhr werden das Studienangebot an der Hochschule präsentiert, exemplarische Berufsbilder dargestellt und Wissenswertes rund um das Studium geboten. Ab 9.45 Uhr können die Schülerinnen und Schüler die Fakultäten ihrer Wahl besuchen und an verschiedenen Programmpunkten teilnehmen.



Am Studientag sind Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg eingeladen, die Hochschule Mannheim und ihre Studiengänge näher kennenzulernen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende sowie Professorinnen und Professoren zeigen die Räume und die modern ausgestatteten Institute/Labore der Hochschule. In Gesprächen können die Schülerinnen und Schüler herausfinden, welches Studium für sie geeignet ist. Sie haben die Gelegenheit, an einer der Präsentationen in den Fakultäten teilzunehmen und sich über Projekte während des Studiums zu informieren. Auf einer Infobörse im Gebäude G berät das Zulassungsamt zur Bewerbung an der Hochschule, zu den Zulassungsvoraussetzungen und zur Studienfinanzierung.



Der Studientag fällt in diesem Jahr in den Zeitraum der Schnuppervorlesungen vom 24.10. - 18.11.an der Hochschule Mannheim, in dem Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit haben, das umfangreiche Angebot der Hochschule Mannheim an innovativen und zukunftsträchtigen Studiengängen kennenzulernen und den Alltag auf dem Campus mitzuerleben. Insgesamt stehen in jeder der vier Wochen in allen neun Fakultäten über 70 Angebote zum Hineinschnuppern zur Auswahl. Für den Besuch einer Schnuppervorlesung ist eine Anmeldung mit Angabe von Thema, Datum, Uhrzeit und laufender Nummer erforderlich (schnuppervorlesung@hs-mannheim.de). Das Programm steht zum Downloaden auf der Homepage der Hochschule Mannheim.



Die Hochschule Mannheim ist eine der forschungsaktivsten und promotionsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften und wurde in diesem Jahr durch das Bundesministerium als eine der zehn Exzellenzfachhochschulen in Deutschland ausgewählt. Sie bietet ihren 5300 Studierenden ein wissenschaftliches, interdisziplinäres, anwendungsorientiertes Studium. In zukunftsträchtigen Studiengängen bildet sie fachlich exzellenten, verantwortungsbewussten und leistungsbereiten Führungsnachwuchs für Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft aus.



Als Hochschule der Metropolregion Rhein-Neckar arbeitet sie eng mit einem dichten Netz aus teilweise sehr international operierenden Unternehmen, aber auch vielen mittelständischen Unternehmen in der Region zusammen.

