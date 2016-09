Schnupperstudium bietet erste Einblicke in das Studentenleben

Vom 10. bis 14. Oktober 2016 haben Schülerinnen und Schüler der Region sowie der umliegenden Bundesländer die Möglichkeit, das Studentenleben an der Hochschule Harz im Rahmen eines einoder mehrtägigen Schnupperstudiums kennenzulernen. Die drei Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften halten für die Nachwuchsstudenten ein abwechslungsreiches Programm bereit. Der Besuch von Vorlesungen und Seminaren aus dem regulären Veranstaltungsbetrieb soll einen ersten Einblick in das Campusleben ermöglichen und als Hilfestellung auf dem Weg zur Studienentscheidung dienen. Die Jugendlichen können die „Schnuppertour“ eigenständig in Angriff nehmen oder sich an die Fersen von Studierenden - sogenannten „Studi-Scouts“ - heften und wichtige Insider-Tipps bekommen.



In den Herbstferien 2015 nutzten 65 Schülerinnen und Schüler die Chance, sich einen Einblick in ihren Wunschstudiengang zu verschaffen und über das Studium an der Hochschule Harz zu informieren. Für die Teilnahme am diesjährigen Angebot besteht die Möglichkeit, sich bis zum 7. Oktober 2016 bei der Studienberatung anzumelden.



Weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter www.hsharz. de/schnupperstudium zu finden. Das detaillierte Programm kann auch direkt bei der Studienberatung der Hochschule Harz telefonisch unter 03943 659-108 oder per E-Mail studienberatung@hs-harz.de angefordert werden.













