Präsidentschaftswahlparty mit Frühstück am 9. November ab 5 Uhr im "Napoleon" Internationale Live-Übertragung in Wernigeröder Studentenbar

Am Mittwoch, dem 9. November, ab 5 Uhr morgens, wird die Cocktailbar Napoleon in der Westernstraße 38 nahe des Wernigeröder Zentrums zum Hort echter Politik-Begeisterung. Prof. Dr. Robert „Bob“ Cowan, Leiter des Sprachenzentrums der Hochschule Harz sowie gebürtiger Kalifornier, und Mathias Arndt, Kneipier und Student im Master-Programm Business Consulting, laden alle Interessierten ein, Zeuge zu sein, wenn die Weltpolitik in eine neue Runde geht. Während der LiveÜbertragung der U.S.-Wahlergebnisse auf CNN stehen amerikanische Staatsbürger für Fragen und Diskussionen zur Verfügung; Snacks und Getränke gibt es zu studentischen Preisen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.



Das „Präsidentschaftswahl-Frühstück“ lockte 2008 und 2012 zahlreiche Studierende, Professoren und Mitarbeiter sowie vom Wahl-Fieber gepackte Bürgerinnen und Bürger in den größten Hörsaal der Hochschule Harz. Nun werden die Ergebnisse erstmals in der beliebten Studentenbar verfolgt.









