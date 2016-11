Mehr als 5.000 Studierende an der Hochschule Hamm-Lippstadt

Zum Wintersemester 2016/17 erreicht die Studierendenzahl der Hochschule Hamm-Lippstadt mit aktuell 5.275 Studierenden erneut einen Rekord. Insgesamt 1.615 Erstsemester haben nach Abschluss aller Verfahren in diesem Jahr ein Studium an der HSHL aufgenommen. Knapp 38 Prozent der Studierenden sind weiblich, womit sich der Anteil im Vergleich zum Vorjahr erneut erhöht (2015: 36 Prozent). Die Gesamtzahl verteilt sich mit 2.371 Studierenden in Lippstadt und 2.904 Studierenden in Hamm auf die beiden Campus.



In Hamm ist der Anteil weiblicher Studierender mit 43 Prozent etwas höher als in Lippstadt (31 Prozent). Der Anteil ausländischer Studierender hingegen ist an beiden Campus nahezu identisch: In Lippstadt liegt er bei 8,8 Prozent, in Hamm bei 8,4 Prozent. Zum Wintersemester 2016/17 haben 136 Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit ein Studium an der HSHL aufgenommen. Die meisten von ihnen kommen aus der Türkei, Kamerun oder Italien.



Studierende kommen aus der Region



Die Mehrzahl der Erstsemester der Hochschule kommt aus der Region. 34 Prozent haben ihren Heimatwohnsitz in Hamm oder dem Kreis Soest. Weitere 39 Prozent kommen aus den Nachbarkreisen Unna, Warendorf, Gütersloh, Hochsauerlandkreis oder den Städten Paderborn, Dortmund und Münster.

Hochschule Hamm-Lippstadt

2009 wurde mit der Gründung der staatlichen Hochschule Hamm-Lippstadt das Fundament für eine Hochschule neuen Profils gelegt. Präsident Prof. Dr. Klaus Zeppenfeld und Kanzler Karl-Heinz Sandknop haben gemeinsam mit ihrem Team praxiserfahrener Professorinnen und Professoren ein innovatives Studienangebot mit Fokus auf Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik und Wirtschaft entwickelt.



Aktuell sind rund 5275 Studierende in 14 Bachelor- sowie fünf Masterstudiengängen eingeschrieben. Besonderen Wert legt die Hochschule auf interdisziplinäre Ausrichtung, Marktorientierung und hohen Praxisbezug in Lehre und Forschung. Mit den Neubauten in Hamm und Lippstadt bietet die Hochschule modernste Gebäude, rund 15.000 Quadratmeter Laborflächen und damit ideale Bedingungen für die Ausbildung kreativer Fachkräfte.



In der Forschung prägen Zukunftsthemen wie Autonome Systeme, Informationstechnologie, Materialwissenschaften, Mensch-Maschine-Interaktion, Optische Technologien, Elektromobilität, Produktion/Industrie 4.0, Wirtschaftswissenschaften, Medizin und Sporttechnik, Energie- und Gebäudetechnik sowie Computervisualistik und Design die junge Hochschule.



www.hshl.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren