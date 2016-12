Bewerbung für neue Masterstudiengänge an der HWR Berlin bis 15. Dezember 2016 Neue wirtschaftswissenschaftliche Masterstudiengänge an der HWR Berlin

Ab April 2017 bietet die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin drei neue, international ausgerichtete Masterstudiengänge auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften an. Noch bis zum 15. Dezember 2016 läuft die Bewerbungsfrist für die deutsch-englischen Vollzeitprogramme „Marketing Management“, „FACT – Finanzierung, Rechnungswesen und Steuern“ und für den englischsprachigen Studiengang „Global Supply Chain and Operations Management“.



Der praxisorientierte Master „Marketing Management“ trägt vor allem der zunehmenden Digitalisierung des Marketings und der steigenden Bedeutung der Markenführung Rechnung. Schwerpunkte des Curriculums liegen ferner auf der Entwicklung und Anwendung von Marktforschungsinstrumenten sowie von operativen und strategischen Marketingmaßnahmen.



Der vertiefende Masterstudiengang „FACT – Finanzierung, Rechnungswesen und Steuern“ führt die miteinander verflochtenen Disziplinen Bilanzierung, Controlling, Corporate Finance und Unternehmensbesteuerung zusammen. Ergänzt werden die Kerndisziplinen durch Kurse zum Unternehmensrecht und zu quantitativen Methoden. Teilnehmer/innen qualifizieren sich für Managementpositionen in mittelständischen und großen Unternehmen, einschließlich der Beratungsbranche.



Vielfältige Karrieremöglichkeiten eröffnen sich für Absolvent/innen des neuen konsekutiven Studiengangs „Global Supply Chain and Operations Management“. Das Know-how der unternehmensübergreifenden Entwicklung und Verwaltung von komplexen Logistikketten und Warenströmen ist in allen Bereichen der Betriebswirtschaft gefragt, von der Produktion über die Unternehmensführung bis hin zum Controlling.



Alle drei Studiengänge führen zum international anerkannten Grad „Master of Arts“ (M.A.). Das Studium befähigt Absolvent/innen, in Unternehmen und Institutionen anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben zu übernehmen und eröffnet ihnen den Zugang zum höheren Dienst in der öffentlichen Verwaltung.



Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist mit über 10 000 Studierenden eine der großen Hochschulen für angewandte Wissenschaften- mit ausgeprägtem Praxisbezug, intensiver und vielfältiger Forschung, hohen Qualitätsstandards sowie einer starken internationalen Ausrichtung. Das Studiengangsportfolio umfasst privates und öffentliches Wirtschafts-, Verwaltungs-, Rechts-, und Sicherheitsmanagement sowie Ingenieurwissenschaften in insgesamt mehr als 50 Studiengängen auf Bachelor-, Master- und MBA-Ebene. Die HWR Berlin unterhält aktuell rund 160 aktive Partnerschaften mit Universitäten auf allen Kontinenten und ist Mitglied im Hochschulverbund "UAS7 - Alliance for Excellence". Als eine von Deutschlands führenden Hochschulen bezüglich der internationalen Ausrichtung von BWL-Bachelorstudiengängen belegt die HWR Berlin Spitzenplätze im deutschlandweiten Ranking des CHE Centrum für Hochschulentwicklung und nimmt auch im Masterbereich vordere Plätze ein. In einer Umfrage von DEUTSCHLAND TEST ist die Hochschule im Weiterbildungsbereich 2016 als "BESTE Business School" bewertet worden. Die HWR Berlin unterstützt die Initiative der Hochschulrektorenkonferenz "Weltoffene Hochschulen - Gegen Fremdenfeindlichkeit".



