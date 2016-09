Anlässlich des 100. Geburtstags von Peter Weiss hat Stefan Litwin das 1963 entstandene Büh-nenstück »Nacht mit Gästen« des deutschen Dramatikers als Musiktheater realisiert. Die Urauf-führung ist am 21. Oktober 2016, um 20 Uhr in der Hochschule für Musik Saar (HfM Saar). Wei-tere Vorstellungen finden am 22. und 23. Oktober 2016, ebenfalls um 20 Uhr in der HfM Saar statt.



Am Rande der Aufführungen gibt es ein Podiumsgespräch mit der Witwe von Peter Weiss, Gunilla Palmstierna-Weiss, am Samstag, den 22. Oktober 2016, um 13:30 Uhr in der Buchhand-lung Hofstätter, Kronenstraße 6, 66111 Saarbrücken.



Idee: Bei »Nacht mit Gästen« schwebte es Peter Weiss vor, das Stück mit Musik aufzuführen: Am besten wäre hierbei »eine durchgehende Kom-position mit jahrmarkthaften Instrumenten«, so Weiss. Diesen Gedanken hat Litwin aufgegriffen und das Drama als durchkomponiertes Musik-theater realisiert.



Komponist: Stefan Litwin ist Pianist und Kom-ponist und seit 1992 Professor für Neue Musik, Klavier und Kammermusik an der Hochschule für Musik Saar (www.stefanlitwin.de).



Textgrundlage: »Nacht mit Gästen« ist »ein grausames Spiel über eine Welt, in der jeder des an-deren Wolf ist, in der jeder um den Gewinn tötet«. Nacheinander sterben die Mutter, der Vater, der Gast und der Warner, nur die beiden Kinder bleiben übrig. Von Anbeginn dachte Peter Weiss an eine musikalische Umsetzung des Dramas und favorisierte »eine durchgehende Komposition mit jahrmarkthaften Instrumenten«. Denn »Nacht mit Gästen« war der erste Schritt in seinem Be-streben, die Theaterform der Schaubude, wo es pointiert und scheinbar lustig zugeht, wieder ein-zuführen. Jeder ist »ein Typ, leicht zu erkennen, mit greller Maske und groben Gebärden. Alle hin-tergehen alle. Und sie sind alle nur krachendes Holz und stehen gleich wieder auf und grinsen mit ihren geschnitzten Gesichtern«.



Inszenierung: Weiss baut in die Theaterform der Schaubude auch Stilistika des Kasperl-Spiels und des Kabuki-Theaters ein: Hier wäre »das Grobschlächtige, Possenhafte« zu nennen, »die starken Effekte, das laut Herausgerufene, oft falsch Betonte«, ebenso wie »die akrobatische Beherrschtheit der Bewegungen, das Unnaturalistische und die verfremdete Stimmenbehandlung«, so Weiss.



Ganz im Sinne des Autors wird der Stil der Inszenierung eben diese Elemente aufnehmen: Gleich-sam wie Marionetten werden die Darsteller in einem vereinfachten Dekor choreographisch geführt und reagieren auf die gestischen Figuren der Musik. Maskenhaft werden sich die Figuren präsen-tieren, maskenhaft wird ihr Spiel sein. Besondere Bedeutung erhalten die wenigen Requisiten - das Bett, der Tisch, das Bier, die rosa Schleife - die als stilisierte zweidimensionale Objekte den Raum füllen.



Pädagogische Aspekte/Vermittlungsgedanke: Die meisten Opernuraufführungen werden von Theatern und Festivals getragen und realisiert. Dieses Projekt wird von der HfM Saar getragen, sodass Studierende die Möglichkeit haben, mit einem professionellen Team zusammenzuarbeiten. Im November macht sich das Ensemble dann gemeinsam mit Litwin auf, die Oper in saarländische Schulen zu bringen. Aufgrund einer variablen und schnell auf- und abbaubaren Szenerie ist die Oper in fast allen Räumlichkeiten spielbar. Im Vorfeld werden den Schulen Materialmappen mit pädagogisch aufbereitetem Begleitmaterial zur Verfügung gestellt und die Schüler bekommen die Möglichkeit, in einem moderierten Gespräch mit dem künstlerischen Team in Kontakt zu treten. So verfolgt die Produktion den Vermittlungsgedanken im doppelten Sinne: Sowohl Kindern als auch jungen Studenten werden zeitgenössisches Musiktheater und Peter Weiss als einer der bedeu-tendsten Nachkriegsdramatiker näher gebracht.



Termine: Uraufführung: 21.10.2016, 20 Uhr, Konzertsaal Hochschule für Musik Saar.



Weitere Vorstellungen: 22. und 23.10.2016, 20 Uhr, Konzertsaal HfM Saar



Termine in saarländischen Schulen: geplant für November/Dezember 2016



Ab dem Frühjahr 2017 wird »Nacht mit Gästen« auf verschiedenen Festivals zu sehen sein.



Karten: 15 / 10 Euro. An den VVK-Stellen und unter www.ticket-regional.de

