Ralf Baecker als Professor für Experimentelle Gestaltung neuer Technologien an HfK Bremen berufen

Ralf Baecker, neu berufener Professor für Experimentelle Gestaltung neuer Technologien an der HfK Bremen, stellt in einem öffentlichen Vortrag sich, seine Arbeiten und deren Kontexte vor.



Zwischen Null und Eins Antrittsvorlesung von Prof. Ralf Baecker



Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr HfK Bremen, Speicher XI 8, Auditorium



Ralf Baecker, 1977 in Düsseldorf geboren, studierte Audiovisuelle Medien (Medienkunst) an der Kunsthochschule für Medien in Köln und lehrte an der Bauhaus Universität Weimar. Seit 2007 arbeitet er als freier Künstler an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Wissenschaft.



Seine Installationen und Maschinen erforschen grundlegende Wirkungsmechanismen und Affekte von Medien und neuen Technologien. Mit seiner Arbeit sucht er nach Bildern und Verräumlichungen von miniaturisierten Prozessen, die sich üblicherweise vollkommen unserer Wahrnehmung entziehen.



Im Zentrum seiner Objekte steht dabei die Verschränkung des Virtuellen mit dem Aktualen. Dabei versteht er Technologie nicht nur als Werkzeug, sondern auch als erkenntnistheoretisches Instrument um elementare Fragen an eine, durch technische Bilder wahrgenommene Welt, zu stellen.



Für seine künstlerische Arbeit wurde Baecker mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, darunter lobende Erwähnungen der Ars Electronica 2012 und 2014, sowie der zweite Preis des VIDA Art & Artificial Life Award Madrid, das Stipendium der Stiftung Niedersachsen für Medienkunst 2010 und das Stipendium der Graduiertenschule der UdK Berlin.



Seine Arbeiten wurden international im Rahmen von Ausstellungen und Festivals, wie z.B. der International Triennial of New Media Art 2014 (Peking), der Ars Electronica (Linz), dem CCCB (Barcelona), dem ZKM (Karlsruhe), dem Martin-Gropius-Bau (Berlin), dem Center for Contemporary Art WINZAVOD (Moskau), dem LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijon) und dem Asia Culture Center (Gwangju) gezeigt.



Weitere Informationen unter: http://www.rlfbckr.org/





