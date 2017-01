Prof. Dr. Gerhard M. Buurman ist neuer designierter Rektor der HfK Bremen

Prof. Dr. Gerhard M. Buurman wurde gestern, am 11. Januar 2017, vom Akademischen Senat der Hochschule für Künste Bremen zum zukünftigen Rektor der HfK Bremen gewählt.



Der Rektor muss nun von der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, bestellt werden. Mit Antritt seiner Amtszeit am 16. Mai 2017 folgt er dann auf Prof. Dr. Herbert Grüner, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Die Amtszeit des Rektors beträgt in der Regel fünf Jahre.



„Ich freue mich sehr und danke dem Akademischen Senat für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagte Buurman in einer ersten Stellungnahme. Die wesentliche Aufgabe als künftiger Rektor der HfK Bremen beschreibt er wie folgt: „Für mich sind Kunst- und Musikhochschulen die Laboratorien freier Gesellschaften. Die zentrale Herausforderung an den Rektor einer Kunsthochschule erkenne ich darin, den Möglichkeitsraum zu erhalten, in dem sich künstlerische und gestalterische Positionen frei entwickeln können.“



Mit Prof. Dr. Gerhard M. Buurman holt die Hochschule für Künste Bremen einen erfahrenen Designer und Kulturwissenschaftler aus der Schweiz nach Bremen. 1961 in Hamburg geboren, lehrt Gerhard M. Buurman derzeit an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) als Professor für Design- und Medientheorie sowie Interaction Design. Diese Studienrichtung führte er dort 2001 ein, 2004 gründete er die Studienrichtung Game Design. Außerdem übernahm er die Forschungsleitung des 2008 gegründeten Swiss Design Institut for Finance and Banking (SDFB) sowie 2011 die Leitung des Instituts für Designforschung an der größten Kunsthochschule der Schweiz. Er war sechs Jahre lang Mitglied der erweiterten Fakultätsleitung Design und im Rahmen dieser Funktion unter anderem für die Einführung eines Promotionsprogramms zuständig.



Gerhard M. Buurman realisierte eine Vielzahl an Projekten, darunter Ausstellungen, interaktive Installationen, mediale Inszenierungen oder Architektur. Darüber hinaus arbeitet er als Publizist und Herausgeber mehrerer Bücher, Essays und Schriften zum Thema Design, Ökonomie, Interaktivität und Science & Fiction und ist als Gastvortragender an Instituten und Universitäten im internationalen Raum gefragt. Mehrere Jahre lang war er Teil des Züricher Studios Plasmadesign. Seine Erfahrungen fußen auf einem Studium des Industriedesigns an der Universität Essen, wo er 1998 auch seine Promotion in der Kunstwissenschaft abschloss.



Prof. Dr. Gerhard M. Buurman folgt auf den amtierenden Rektor Prof. Dr. Herbert Grüner, dessen Amtszeit am 15. Mai 2017 endet.



Der scheidende Rektor Prof. Dr. Herbert Grüner wurde 2012 vom Akademischen Senat der HfK Bremen gewählt. In seine Amtsperiode fiel die Begutachtung durch den deutschen Wissenschaftsrat, der die HfK Bremen als kleine, jedoch äußerst lebendige und dynamische Hochschule bestätigte und ihre Bedeutung für das Kunst- und Kulturgeschehen des Landes und die Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses in der Region würdigte. Die Ausstattung des künstlerisch-wissenschaftlichen Personals sah das Gremium an einer kritischen Untergrenze. Die Folgen der dennoch im Wissenschaftsplan 2020 vorgesehenen Sparmaßnahmen konnte die HfK Bremen durch gezielte Maßnahmen abmildern. Dazu gehört die erste Stiftungsprofessur an der HfK Bremen überhaupt sowie die erfolgreiche Weichenstellung für ein Konzept eines zukünftigen Masterstudiengang Kirchenmusik.



Durch das Einwerben von Drittmitteln zugunsten studentischer Projekte konnte Herbert Grüner einen Notfallfonds für Studierende in wirtschaftlich schwieriger Lage einrichten. Außerdem etablierte er unter anderem den Frese-Design-Preis und sicherte die Vergabe des renommierten Karin-Hollweg-Preises an Meisterschülerinnen und Meisterschüler.



Ein besonderes Anliegen war ihm die Einführung der Weiterbildungsstudiengänge im Bereich der Musikpädagogik, ermöglicht durch die umfangreiche Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für das HfK-Institut Musikalische Bildung in der Kindheit (ImBiK). Unter Grüner war die Hochschule für Künste Bremen in beiden Förderrunden des Qualitätspakts Lehre erfolgreich und konnte darüber hinaus ihre Kooperationen weiter ausbauen: beispielsweise mit der Hochschule der Künste Bern in der internationalen Zusammenarbeit oder mit den Bremer Philharmonikern in der Ausbildungspraxis für die Studierenden.



Ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Amtszeit war die stärkere Positionierung der Hochschule für Künste mit ihrem besonderen interdisziplinären Profil innerhalb der Hochschullandschaft in Bremen und darüber hinaus und generell, der Bedeutung der Künste in Politik und Gesellschaft mehr Geltung zu verleihen.



Von Berlin nach Bremen gekommen, war Herbert Grüner regional und überregional in zahlreichen wissenschaftlichen und künstlerischen Gremien tätig, unter anderem im Vorstand des Vergabeausschusses der Kulturdeputation für die freie künstlerische Szene in Bremen.



Der promovierte und habilitierte Erziehungswissenschaftler wird sich künftig neuen Führungsaufgaben im Hochschulbereich zuwenden.

