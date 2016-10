Peggy Buth, Christoph Ruckhäberle und Steven Black werden neue ProfessorInnen an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB)

Peggy Buth tritt die Nachfolge von Prof. Ralf Urban Bühler an und wird Professorin für Medienkunst. Für sie bedeutet das gleichsam die Rückkehr an eine ehemalige Wirkungsstätte, an der sie 2002 ihr Diplom in der Klasse von Astrid Klein ablegte. Zuvor studierte die 1971 in Berlin geborene Künstlerin bereits am Central Saint Martins College of Art and Design in London. Seitdem folgten zahlreiche Ausstellungen u.a. in Berlin, Stuttgart und Köln, aber auch in Amsterdam, Miami und im Rahmen der Brüssel Biennale. In diesem Zeitraum wurden Peggy Buth auch mehrere Stipendien verliehen. Sowohl die Jan van Eyck Akademie in Maastricht (2004/2005) als auch die Villa Aurora in Los Angeles (2009) würdigten ihre Arbeit mit einem Aufenthaltsstipendium. Der HGB blieb Peggy Buth stets verbunden, zuletzt war sie in der Ausstellung „Herz, Reiz & Gefühl“ anlässlich des 250jährigen Jubiläums der HGB im Museum der Bildenden Künste Leipzig vertreten.



In ihrer Kunst legt sie sich nicht auf ein bestimmtes Medium fest. Skulpturen, Fotografien, Bilder und Filme dienen ihr dazu, um über den Zusammenhang zwischen Ethnologie und Handel zu reflektieren oder sich mit der belgischen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. In Leipzig war im April 2016 ihre Ausstellung „The Politics of Selection – Vom Nutzen der Angst“ im KV–Verein für zeitgenössische Kunst zu sehen.



Auch die Professur für Malerei/Grafik hat mit Christoph Ruckhäberle eine neue Besetzung gefunden. Er übernimmt die Fachklasse für Malerei und folgt in dieser Position auf Heribert C. Ottersbach. Wie Peggy Buth kehrt auch er an die HGB zurück, an der er von 1995 bis 2002 studierte und Meisterschüler bei Arno Rink war. Im Zuge dessen erhielt er 2001 das Landesstipendium des Freistaats Sachsen. 1972 in Pfaffenhofen an der Ilm geboren, legte Ruckhäberle den Grundstein für seine Karriere mit einem Zeichentrickfilmstudium am California Institute of the Arts und wurde 1993 Stipendiat des Walt Disney Character Animation Funds, bevor er nach Leipzig zog, wo er bis heute arbeitet. In zahlreichen Ausstellungen präsentierte er seine Werke bereits u.a. in Budapest, New York und Tel Aviv. Als Maler wird er der Leipziger Schule zugerechnet. Charakteristisch für seine Werke sind farbenstarke, bisweilen grelle, lebendige Figuren die „sich in einer immerdauernden Ungereimtheit“ winden. (Nicole Langbein, „Herbergen für Zweifler“) Neben der Malerei ist er vor allem international für seine großformatigen Druckgrafiken bekannt geworden. Seine Arbeiten sind in den wichtigsten Museen und Sammlungen weltweit vertreten. Darüber hinaus trat Ruckhäberle als Mitgründer der legendären Produzentengalerie Liga in Berlin in Erscheinung. Noch aktiv sind das Luru-Kino in Leipzig, das er 2009 zusammen mit Michael Ludwig gründete, sowie der Lubok Verlag, den er zwei Jahre zuvor ins Leben rief. Dort erscheinen seitdem originalgrafische Künstlerbücher mit Linolschnitten zeitgenössischer Künstler.



Zum kommenden Wintersemester übernimmt der Maler Steven Black die Professur für Malerei, Zeichnung und künstlerische Anatomie. 1973 im australischen Melbourne geboren, wird die HGB nicht zum ersten Mal zu einer wichtigen Station in seinem Lebenslauf, studierte er hier doch von 1999 bis 2005 Malerei bei Arno Rink und Fotografie bei Timm Rautert. Wie Christoph Ruckhäberle war er Meisterschüler bei Arno Rink. In dieser Zeit erhielt er auch den Ars Lipsiensis Preis der Dresdner Bank.



Außerdem hat Steven Black ein Studium der Philosophie an der Universität Leipzig absolviert.



Im Zentrum seiner Werke stehen meist menschliche Figuren, vor häufig abstrahierten Hintergründen. Im Gegensatz zur Schlichtheit dieser (Porträts meist befreundeter Personen) zeichnen sich die Gesichter mitsamt ihrer Mimik durch ein hohes Maß an Detailliertheit und Ausdrucksstärke aus. Zu sehen waren seine Bilder im Rahmen von Einzelausstellungen u.a. in Berlin, Göttingen und Melbourne, als Teil von Gruppenausstellungen auch in New York und Paris.



