Mako Mizobuchi erhält SACHSEN_ART Preis für Junge Kunst in Sachsen 2016

Die HGB-Meisterschülerin Mako Mizobuchi wird mit dem SACHSEN_ART Preis für Junge Kunst in Sachsen 2016 ausgezeichnet. Der mit 3.000 € dotierte Preis wird feierlich am 18.11. im Kunstraum Dresden übergeben. Ausgelöst durch den Atomkraftwerk-unfall in Japan 2011 befasst Mazobuchi sich in der prämierten Arbeit „FuR“ mit dem Gefühl der Distanz zwischen Mensch und Natur. Die Foto-Serie präsentiert sie zum Abschluss ihres Meisterschüler-studiums an der HGB (noch bis 05.11.).



Mako Mizobuchi, geboren 1984, studierte von 2003 bis 2007 zunächst Druckkunst in Kyoto. Von 2011 bis 2013 studierte sie an der Burg Giebichenstein in Halle Fotografie. Im Anschluss war sie Meisterschülerin bei Prof. Joachim Brohm an der HGB und erhielt im September ihren Abschluss.



In der Jurybegründung heißt es: „Mako Mizobuchis Fotografien überzeugen durch einen sensiblen Zugang zur Poesie der Dinge. Mit ihrer klaren Bildsprache und den in sich ruhenden Bildausschnitten gelingt es ihr, die Distanz zwischen Mensch und Natur aufzuzeigen. Sie bezieht ihre Themen nicht nur aus biografischen Zusammenhängen, sondern zeigt auch Orte, in die sich kollektive Erinnerungen eingeschrieben haben. Dabei bedient sie sich verschiedener fotografischer Techniken, um zum Thema entsprechende spezifische Bildaussagen zu treffen. Trotz der Verschiedenheit der Sujets und Techniken besitzt ihr Werk einen ästhetisch und inhaltlich geschlossenen Charakter.“



Der SACHSEN_ART Preis für junge Kunst wird seit 2005 vom Neuen Sächsischen Kunstverein e.V. mit unterschiedlichen Stiftern ausgelobt. Der Preis war in diesem Jahr für das Medium Fotografie ausgeschrieben und wurde von der INNIUS GTD GmbH in Dresden gestiftet.



Mitglieder der Jury waren: Dr. Peter Pillat (Stifter), Torsten Rommel (Geschäftsführer Künstlerbund Dresden e.V.), Luc Saalfeld (Fotograf, Mitglied des künstlerischen Beirates), Johannes Schmidt (Kurator, Städtische Galerie Dresden), Sabine Schubert (Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.), Silke Wagler (Leiterin Kunstfonds SKD), Karin Weber (Diplomkunstwissenschaftlerin, Geschäftsstellenleiterin NSKV e.V.)



