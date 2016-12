Präsidentenwahl: Hochschulsenat und Hochschulrat stimmen für Micha Teuscher

Der Senat der HAW Hamburg hat heute Prof. Dr. Micha Teuscher im ersten Wahlgang zum Präsidenten gewählt (14:1:1). Teuscher, seit 2004 Rektor der Hochschule Neubrandenburg, war dem Senat von der Findungskommission vorgeschlagen worden. Der Hochschulrat hat kurz nach der Sitzung des Senats die Wahl bestätigt.



Der geschäftsführende Präsident der HAW Hamburg, Prof. Dr. Claus-Dieter Wacker, gratulierte Teuscher zu seiner Wahl. Er freue sich, dass es der Findungskommission unter Leitung des Hochschulratsvorsitzenden, Prof. Dr.-Ing. Eckart Kottkamp, gelungen sei, einen erfahrenen Hochschulmanager nach Hamburg zu holen – und dass der Senat den Vorschlag so deutlich bestätigte. „Teuscher ist angesichts einer sich verändernden Hochschullandschaft mit starkem Wettbewerb eine kluge Wahl.“



Das ihm ausgesprochene Vertrauen freue ihn sehr, so Teuscher selbst in einer ersten Stellungnahme. „Die HAW Hamburg ist mit ihren vier Fakultäten, ihrer konsequent anwendungsorientierten Ausrichtung in Forschung und Lehre und ihrer heterogenen Studierendenschaft aus mehr als 100 Nationen eine außerordentlich vielfältige Hochschule. Für die Herausforderungen der kommenden Jahre sehe ich in dieser Vielfalt ein großes Potenzial – und in der innovativen Wirkung, die von den verschiedenen fachübergreifenden Bereichen der Hochschule ausgeht. Nach Kräften möchte ich mich dafür einsetzen, gemeinsam mit dem Team im Präsidium, der Dekanin und den Dekanen, den Professorinnen und Professoren, den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Verwaltung und nicht zuletzt den Studierenden die Hochschule in der Metropolregion Hamburg und darüber hinaus weiter voranzubringen.“



Teuscher, geboren 1964 in Göttingen, studierte Wirtschaftswissenschaften und Agrarökonomie an der Universität Hohenheim. Dort blieb er nach seinem Diplom (1989) als wissenschaftlicher Mitarbeiter und schloss 1993 seine Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. oec.) ab. In den kommenden vier Jahren arbeitete Teuscher als Senior Consultant und stellvertretender Abteilungsleiter bei einer auf agrarwirtschaftliche Fragen spezialisierten Unternehmensberatung in Bonn, zuständig unter anderem für GUS-Länder in Fragen der Management- und Organisationsberatung. 1997 wechselte Teuscher als Professor für Betriebswirtschaftslehre und Managementlehre an die Hochschule Neubrandenburg, wo er 2002 Prorektor für Forschung, Internationale Beziehungen, Wissenstransfer und Hochschulmarketing wurde.



2004 übernahm Teuscher als Rektor die Leitung der Hochschule. In den folgenden Jahren hatte er zahlreiche Funktionen inne. So war Teuscher beispielsweise von 2010 bis 2016 über drei Amtszeiten Sprecher der Fachhochschulen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sowie deren Vizepräsident. Von 2010 bis 2014 wirkte er als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für Hochschulzulassung (ehemals ZVS). Seit Juli 2014 vertritt er überdies die Hochschulen im Arbeitskreis des Deutschen Qualifikationsrahmens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der Kultusministerkonferenz (KMK). Außerdem wirkt er im Expertenkreis „Durchlässigkeit“ der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), des Stifterverbands und der HRK mit. Von 2015 bis 2016 war Teuscher im Expertenrat zur Erarbeitung des Landeshochschulentwicklungsplans des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Seit 2016 ist Teuscher Mitglied der Expertenkommission zur Evaluierung der gemeinsamen Förderung von Forschungsbauten und Großgeräten an Hochschulen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren