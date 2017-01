Comic-Veröffentlichung von HBKsaar-Studentin Hanna Gressnich: Nichts ist doch schon etwas

Im Februar 2017 erscheint im Berliner Jaja Verlag die Comic-Erstveröffentlichung „Nichts ist doch schon etwas“ von HBKsaar-Studentin Hanna Gressnich mit 37 Geschichten über die sympathischen Protagonisten Karo und Pik.



Nach 25 Semestern Literaturstudium hängt die unentschlossene Karo immer noch frustriert in der beruflichen Warteschleife. Zum Glück ist da Pik, selbsternannter Philosoph und trinkfester Mitbewohner, der „aus Versehen“ den gemeinsamen Kontostand für eine Busreise nach Thailand einsetzt. Die beiden Freunde erleben bunte, banale, heitere und auch verstörende Abenteuer in einer Welt, die nicht so ganz in Ordnung scheint. Dazu die Information des Verlages:



„Karo, die joblose Studentin, und ihr Mitbewohner Pik, ein sprechender und überhaupt ziemlich schräger Vogel, erleben in diesem schmalen Comicbüchlein ein haarsträubendes Abenteuer. Es muss ja auch nicht immer alles klappen, selbst wenn Pik die WG-Kasse in eine Busreise nach Thailand umsetzt und man dann gezwungenermaßen mitfahren muss. Im Alltag und auf ihrer Reise führen sie gern zynische oder alberne Gespräche, mögen und zoffen sich und kommentieren alles und jeden.



In Hanna Gressnichs Comic-Debut wird aber trotzdem nicht zuviel gesagt und auch nicht gezeichnet... und es funktioniert: Nur drei Farbstifte und so wenig Striche wie nur möglich plus die Episoden, das bereitet höchst vergnüglichen Lesespaß!“



Der Comic entstand im Rahmen einer Lehrveranstaltung von HBKsaar-Dozent Jonathan Kunz im Wintersemester 2015/2016. Beim Internationalen Comic-Salon Erlangen 2016, wo die HBKsaar mit ihren Comic-Projekten vertreten war, gelang es Hanna Gressnich, den Jaja Verlag für ihre Publikation zu gewinnen. Der Jaja Verlag in Berlin-Neukölln ist ein kleiner, freier und unabhängiger Verlag, der jungen, noch unbekannten Autoren und Illustratoren eine Plattform bietet.



Hanna Gressnich studiert aktuell im 7. Fachsemester Kunsterziehung an der HBKsaar sowie Französisch und Geschichte auf Lehramt an der Universität des Saarlandes.



Nichts ist doch schon etwas

von Hanna Gressnich

Softcover mit Fadenheftung und abgerundeten Ecken

14 x 19 cm, 40 Seiten in Farbe

ISBN 978-3-946642-06-0

12,00 €



https://www.jajaverlag.com/nichts-ist-doch-schon-etwas/



Weitere Informationen zu Hanna Gressnich und Hintergründe zum Comic unter:

http://www.brausecomics.de/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren