Informations- und Orientierungsveranstaltungen für Studieninteressierte an der h_da - Angebote im November und Dezember

„Was kann ich gut? Was möchte ich davon später in Studium oder Beruf ausbauen?“ Ein erster Schritt zur Studien- oder Berufswahl besteht darin, eigene Interessen, Stärken und Fähigkeiten kennenzulernen. „Was hast du zu bieten?“ nennt das Student Service Center (SSC) der Hochschule Darmstadt (h_da) seinen Workshop, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mit ihren persönlichen Kompetenzen auseinandersetzen. Der Workshop findet statt am Mittwoch, 23.11., in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr im Hochhaus der h_da (Gebäude C 10), Raum 11.03 (11. Stock),Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt. Die Anmeldung erfolgt per formloser Mail an info@h-da.de. Eine Übersicht weiterer Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte findet sich hier: https://www.h-da.de/studium/bachelor/veranstaltungen-studieninteressierte/



Master of Science Elektrotechnik: Informationsveranstaltung zum berufsbegleitenden Fernstudium an der Hochschule Darmstadt am Freitag, 25.11., 16.30 Uhr



Das Master-Fernstudium Elektrotechnik richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiengangs mit mindestens einjähriger Berufserfahrung, die sich weiterqualifizieren möchten. Für sie bietet die h_da einen Informationsnachmittag an: am Freitag, 25.11., ab 16.30 Uhr. Studiengangsleiter Prof. Dr. Bernhard Hoppe stellt den Studiengang vor und beantwortet anschließend mit Studiengangs-Koordinatorin Erika Wille-Malcher individuelle Fragen. Ein Fernstudierender wird über seine Erfahrungen berichten. Die Veranstaltung findet statt am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, Gebäude D 16, Raum 302, Birkenweg 8-10, 64295 Darmstadt. Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist erwünscht: telefonisch unter 06151 16-8925 oder per Mail: fernmaster.fbeit@h-da.de



Animation & Game: Informationsabend zum Bachelor-Studiengang am Mittwoch, 07.12., 15 Uhr bis 19 Uhr am Mediencampus der h_da in Dieburg



Am Mittwoch, 07.12., veranstaltet der internationale Bachelor-Studiengang „Animation & Game“ am Mediencampus der Hochschule Darmstadt in Dieburg einen Informationsabend für Studieninteressierte. Professorinnen und Professoren des Studiengangs geben einen Überblick über Studieninhalte, Berufsperspektiven und das Bewerbungsverfahren. Zudem bieten Studierende eine Portfolioberatung zur Vorbereitung auf die Eignungsprüfung an. Der Informationsabend findet statt in Gebäude F 17, Raum 17-23 (Erdgeschoss), Max-Planck-Straße 2, 64807 Dieburg. Ab 15 Uhr stehen Studierende für die Portfolioberatung zur Verfügung. Um 17 Uhr beginnen die Informationsvorträge der Lehrenden. Im Anschluss ist Zeit für Gespräche und individuelle Fragen. Die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr. Interessierte können sich formlos bis zum 01.12.2016 per E-Mail für den Informationsabend anmelden: studienberatung.ag.fbmd@h-da.de. Bei der Anmeldung sollte angegeben werden, ob eine Teilnahme an der Portfolioberatung gewünscht wird, da hierfür Termine vergeben werden, um Wartezeiten zu verringern. Weitere Informationen zum Studiengang gibt es auf der Webseite: http://ag.mediencampus.h-da.de



„Passt das?“: Workshop zur Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 21.12., 16 Uhr bis 19.30 Uhr im Hochhaus der h_da



Der Workshop des Student Service Center (SSC) der h_da richtet sich an Studieninteressierte, die sich bereits auf Bildungsmessen und Orientierungsveranstaltungen informiert haben und die nun ihre zahlreichen Eindrücke ordnen und sortieren möchten, um eine gute Studienwahl zu treffen. Er findet statt am Mittwoch, 21.12., in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr im Hochhaus der h_da (Gebäude C 10), Raum 11.03 (11. Stock), Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt. Die Anmeldung erfolgt per formloser Mail an info@h-da.de. Eine Übersicht weiterer Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte findet sich hier: https://www.h-da.de/studium/bachelor/veranstaltungen-studieninteressierte/

