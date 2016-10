15 Deutschlandstipendien vergeben

vergeben worden. Die Studierenden aus neun verschiedenen Studiengängen können sich ein Jahr lang über eine finanzielle Unterstützung von 300 Euro pro Montag freuen. Im Rahmen der Stipendienvergabe erhielten sie ihre Urkunden und lernten ihre Förderer kennen.



Bereits zum sechsten Mal wurden in diesem Jahr an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen die Deutschlandstipendien vergeben. Jeder Stipendiat erhält ein Jahr lang 300 Euro als finanzielle Förderung. Die eine Hälfte der Fördersumme bringt der Bund auf, die andere Hälfte wird von Unternehmen und Institutionen finanziert, die als Förderer gewonnen werden konnten. Jeder Förderer unterstützt dabei einen oder mehrere Studierende, 2016 waren es insgesamt 13 Unternehmen und Institutionen. Fünf der Stipendiaten und Stipendiatinnen wurden dabei erneut für die Förderung ausgewählt (Blocher, Demirci, Groß, Maute, Fritz). Sie profitieren teilweise schon seit mehreren Semestern vom Deutschlandstipendium.



Mehr als 70 Bewerbungen waren insgesamt für das Deutschlandstipendium eingegangen. Ein Auswahlausschuss aus Vertretern der Professoren, Studierenden und Unternehmen wählte 15 Stipendiaten anhand bestimmter Kriterien aus. Neben hervorragenden Studien- oder Schulleistungen spielen bei der Bewertung zum Beispiel gesellschaftliches Engagement, besondere familiäre Herausforderungen oder die Mitarbeit in Hochschulgremien sowie Auszeichnungen eine Rolle. Den 10 Bachelor- und 5 Masterstudierenden soll mit dem Stipendium ermöglicht werden, sich ganz auf ihr Studium zu konzentrieren. Mit dem Geld werden beispielsweise Fixkosten gedeckt oder Auslandssemester und –praktika finanziert.



Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer beglückwünschte die Studierenden und dankte den Förderern für ihre Unterstützung: „Leistung muss belohnt, Leistung muss aber auch ermöglicht werden“. Beides erfüllen die Deutschlandstipendien. Darüber hinaus biete das Deutschlandstipendium beiden Seiten die Chance, schon früh miteinander in Kontakt zu treten, so die Rektorin und forderte beide Seiten dazu auf, diese Gelegenheit aktiv zu nutzen.



„Die Studierenden haben durch ihre herausragenden Leistungen gezeigt, dass Sie sich ganz besonders an der Hochschule oder in der Gesellschaft engagieren“, betonte Professor Dr. Clemens Möller, Prorektor Lehre, der das Auswahlverfahren leitete und die Veranstaltung moderierte. „15 Stipendiaten aus über 70 Bewerbungen auszuwählen, war nicht einfach, weil verschiedene Kriterien zu beachten waren und viele großartige junge Menschen dabei waren“, so Möller weiter.



Das Deutschlandstipendium wurde 2011 von der Bundesregierung eingeführt, um besonders begabte Studierende zu fördern und eine neue Stipendienkultur anzustoßen. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist seit dem Wintersemester 2011/12 dabei. Das nächste Förderjahr beginnt im September 2017. Interessierte Unternehmen und Institutionen können sich bei Gabriela Miehle im Referat Fundraising und Stipendien-Management der Hochschule informieren.



Die Stipendiaten im Förderjahr 2016/17 und ihre Förderer:



Marco Cavada (Maschinenbau / Förderer: Marquardt GmbH) Stefan Maute (Systems Engineering / Förderer: Marquardt GmbH)



Marleen Zwintschert (Lebensmittel/Ernährung/Hygiene / Förderer: Dr. Schnell Chemie GmbH)



Johannes Tebbe (Facility and Process Design / Förderer: IGW Ingenieurbüro Walter)



Patrick Wagner (Maschinenbau / Förderer: OPTIMA packaging group GmbH)



Robin Binder (Technische Informatik / Förderer: VDE-Bezirksverein Württemberg e.V.)



Lukas Blocher (Technische Informatik / Förderer: Verein der Freunde und Förderer der Hochschule)



Melber Dunja ( Betriebswirtschaft und Management / Förderer: Verein der Freunde und Förderer der Hochschule)



Vivien Fritz (Pharmatechnik / Förderer: Sartorius Stedim Cellca GmbH)



Christoph Kessler (Wirtschaftsinformatik / Förderer: ElringKlinger AG)



Christoph Bierer (Pharmatechnik / Förderer: Holopack Verpackungstechnik GmbH, Neuer Firmenname Rommelag © 2016 Rommelag® Kunststoff-Maschinen Vertriebsgesellschaft mbH)



Sebastian Groß (Maschinenbau / Förderer: H.D. Schunk GmbH&Co Spanntechnik KG)



Tanja Heck (Technische informatik / Förderer: HBi Robotics GmbH)



Linus Espach (IT-Security / Förderer: Rotary Club Sigmaringen)



Onur Demirci (Systems engineering / Förderer: Kern & Sohn GmbH)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren