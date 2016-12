Gloria-Musical-Gala wird verlängert

Die Nachfrage nach Tickets für die große Musical-Best-of-Show ist gewaltig. Darum gibt es nun drei zusätzliche Termine. Somit ist die bunte Revue mit den schönsten Musical-Melodien am Gloria-Theater in Bad Säckingen nun bis in den Februar hinein zu sehen.



“Unser Kartentelefon läuft heiß, weil so viele Leute Plätze für die Musical-Gala haben wollen”, berichtet Jochen Frank Schmidt, Intendant des Gloria-Theaters. Nach der Premiere am 3. Dezember und den darauf folgenden Shows am Premierenwochenende hat ein regelrechter Run auf die Tickets eingesetzt. “Damit möglichst viele Interessenten zum Zug kommen, haben wir uns jetzt entschlossen, die Spielzeit der Show zu verlängern, und haben zusätzlich zu den acht ursprünglich geplanten Terminen drei Zusatztermine angesetzt”, sagt Alexander Dieterle, der kaufmännische Direktor des Gloria-Theaters.



Diejenigen, die die Musical-Gala bereits miterlebt haben, sind begeistert und sprechen von “Gänsehaut-Feeling” und “Hochgenuss”. Das Gloria-Team hat Eindrücke von Besuchern in einem kurzen Videoclip zusammengestellt, der auch auf der Website des Theaters zu sehen ist. Sehr viele Zuschauer loben vor allem die bunte Mischung aus bekannten Welthits und den besten Stücken aus den Gloria-Eigenproduktionen, aus mitreißenden Up-tempo-Nummern und aus gefühlvollen, bewegenden Balladen. “Da ist für jeden Geschmack etwas dabei”, so eine glückliche Besucherin nach der Aufführung.



Die neuen, zusätzlichen Show-Termine sind Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 12. Februar, 13.30 Uhr und 18.30 Uhr. “Wer also noch ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk sucht, der kann nun zuschlagen”, sagt Jochen Frank Schmidt - beste Unterhaltung garantiert. Doch zu lange zögern sollte man nicht, denn erfahrungsgemäß kann vor den Feiertagen der Ansturm nochmals deutlich zunehmen.



Auf dem Programm der Gloria-Musical-Gala stehen mehr als 20 Nummern: die bekanntesten und beliebtesten Stücke aus der Welt der Musicals. Moderiert wird die Revue von Jochen Frank Schmidt persönlich. Mit dabei sind Songs aus den Gloria-Eigenproduktionen “HERZKLOPFEN“, “LICHTERLOH“, “LUST AM LEBEN“, “BiKiNi SKANDAL”, “AIDA“ sowie aus dem brandneuen Musical „HAPPY LANDING”, das erst im kommenden Jahr offiziell an den Start geht. Zu hören sind aber auch weltberühmte Musical-Klassiker etwa aus “Mammamia” „Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Cats“, „Lion King“, „Grease“, „West Side Story“ und „We will rock you“.



Der Vorverkauf für die Gloria-Musical-Gala läuft weiter auf Hochtouren - noch sind Tickets verfügbar. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-Theater, online unter www.gloria-theater.de, über das Kartentelefon unter +49 7761 64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Weitere Termine:



Sonntag, 18. Dezember 2016 - Showbeginn: 13.30 Uhr

Sonntag, 18. Dezember 2016 - Showbeginn: 18.30 Uhr

Samstag, 14. Januar 2017 - Showbeginn: 20 Uhr

Sonntag, 15. Januar 2017 - Showbeginn: 13.30 Uhr

Samstag, 11. Februar 2017 - Showbeginn: 20 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2017 - Showbeginn: 13.30 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2017 - Showbeginn: 18.30 Uhr



Preise: 34,90 bis 64,90 EUR (Samstag und Sonntag abends) 29,90 bis 59,90 EUR (Sonntag mittags)

