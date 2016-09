Gloria-Crew im Hollywood-Modus

Am Samstag hat sich das Gloria-Theater in Bad Säckingen in ein Filmstudio verwandelt. Gedreht wurde der Trailer für das neue Musical "Happy Landing".



So viel Aufwand für für einen 30-sekündigen Videoclip! Am Wochenende war das Team des Gloria-Theaters in Bad Säckingen im Großeinsatz, um den Trailer für "Happy Landing" zu drehen, das neue Musical aus der Feder von Jochen Frank Schmidt. "Happy Landing" startet im Herbst 2017, doch schon jetzt wird der Werbespot dafür produziert. Er wird in den kommenden Monaten auf Youtube und auf vielen weiteren Kanälen und Medien zu sehen sein, um dem Publikum einen Vorgeschmack zu geben auf eine mitreißende Feel-good-Show, wie sie auf der Gloria-Bühne noch nie zu sehen war. "Happy Landing" ist eine amüsante Zeitreise mit Wow-Effekt zurück in die 60er-Jahre, als das Reisen mit dem Flugzeug noch etwas ganz Besonderes und Glamouröses war - und zugleich eine bewegende Geschichte über Träume, Freundschaft und die ganz große Liebe.



"Die größte Herausforderung bei den Dreharbeiten für den Clip war, dass ja alles schon fertig aussehen sollte, obwohl wir noch mitten in den Vorbereitungen und Proben stecken", erklärt Jochen Frank Schmidt, der auch die Regie führt. Das heißt: Kulissen, Kostüme, Make-up, Choreografie, Musik - alles muss perfekt rüberkommen. "Bei den Aufführungen später sind die Zuschauer den Darstellern ja nie so nahe wie jetzt die Kamera beim Dreh", erklärt Musical-Produzent Alexander Dieterle. Darum wird jede Einstellung zig mal wiederholt, bis wirklich alles passt.



Unterstützung erhielten die Gloria-Crew und das "Happy-Landing"-Ensemble bei den Aufnahmen durch den erfahrenen Kameramann Michael Arnieri aus Stuttgart, der mit seinem Team angereist war. So entstanden innerhalb von neun Stunden 21 einzelne Sequenzen in sieben unterschiedlichen Szenenbildern. Dutzende Outfits wurden von Helena Joos im Vorfeld fertiggestellt, wobei sie den Look während der Drehpausen dann direkt am lebenden Objekt noch weiter optimieren konnte. Für den Dreh wurde eigens ein spezieller Kran mitten im Saal installiert, der spektakuläre Einstellungen und Kamerafahrten ermöglicht. "Alle waren hochkonzentriert und mit Begeisterung und Leidenschaft dabei", freut sich Jochen Schmidt - Hollywood-Stimmung eben.



Der fertige Spot geht in wenigen Wochen online und auf Sendung. Gezeigt wird er dann auch im Werbeblock des Gloria-Kinos.



Der Kartenvorverkauf für das Musical "Happy Landing" im Gloria-Theater Bad Säckingen startet am 21. Oktober 2016. Die Premiere findet genau ein Jahr später statt. Infos zum Musical und Vorreservierungen für Betriebsfeiern gibt's unter www.happy-landing-musical.de.

Über die Hochrhein Musicals GmbH & Co. KG







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren