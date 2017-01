Der Countdown läuft - Frühbucherrabatt für HAPPY LANDING endet in Kürze

Musical-Freunde aufgepasst: Nur noch bis Dienstag, 31. Januar, gibt es Frühbucherrabatt für HAPPY LANDING. Bis dahin sind die Eintrittskarten für das neue Musical aus der Feder von Erfolgskomponist Jochen Frank Schmidt noch im Preis um 5 Prozent reduziert. Weltpremiere feiert HAPPY LANDING am Samstag, 21. Oktober. Der Vorverkauf läuft mit Volldampf.. “Mit diesem Frühbucherrabatt möchten wir uns auch bei unseren treuen Fans bedanken, die bereits so weit im Voraus Tickets kaufen,” freut sich Alexander Dieterle, Musical-Produzent und kaufmännischer Direktor des Gloria-Theaters in Bad Säckingen.



HAPPY LANDING erzählt eine Geschichte voller Romantik, Spannung und Comedy: John F. Kennedy International Airport im Jahr 1965 - Anny lebt den Traum aller jungen Amerikanerinnen dieser Zeit. Sie ist Stewardess und fliegt mit den neuesten Jets um die ganze Welt. Als der Multimillionär Angus Foster sie zu einem romantischen Date einlädt, scheint ihr Glück perfekt. Doch ihr Herz hat einen anderen Plan: Hals über Kopf verliebt sie sich in den Kofferträger Tom. Nun steht sie vor der Entscheidung ihres Lebens: Geld oder Liebe.



“Zu Weihnachten gab es eine erste große Ticket-Kaufwelle und die zwölf geplanten öffentlichen Vorstellung von HAPPY LANDING beginnen sich kräftig zu füllen, was uns sehr freut”, sagt Komponist und Regisseur Jochen Frank Schmidt. “Aber noch sind für alle Kategorien Plätze zu haben - optimal also, um noch den Frühbucherrabatt bis Ende Januar zu nutzen.”



Der Kartenvorverkauf für das Musical HAPPY LANDING im Gloria-Theater Bad Säckingen läuft auf vollen Touren. Bis Ende Januar 2017 gilt noch der Frühbucherrabatt. Premiere feiert das Stück am Samstag, 21. Oktober 2017. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 29,90 Euro und 79,90 Euro. Weitere Infos zum Musical und zum Kartenvorverkauf gibt’s im Internet unter www.happy-landing-musical.de.

