Bella Italia - "Kennst Du das Land, wo die Zitronen blüh'n..."

Nicht nur Goethes Figur Mignon in "Wilhelm Meisters Lehrjahre" zieht es nach Italien. "Bella Italia", das Land, welches wie kaum ein zweites die europäische Kunst und Kultur beeinflusst hat, ist das Leitmotiv dieser ersten Musikalischen Kaffeetafel der neuen Saison, die von den Klassen für Mandoline und Gitarre der Professoren Caterina Lichtenberg, Gerd-Michael Dausend, Alfred Eickholt und Gerhard Reichenbach gestaltet wird. Zugleich gibt Annika Boos ihr Debut als Moderatorin dieser beliebten Reihe in der Historischen Stadthalle Wuppertal.



Im Zentrum des kurzweiligen Nachmittags stehen zwei Ensemblestücke der Komponisten Raffaele Calace und Ferdinando Carulli.

Der neapolitanische Mandolinist und Komponist Raffaele Calace (1863 - 1934) schrieb rund 200 Mandolinenwerke und spielte auch als Pädagoge und Instrumentenbauer eine wichtige Rolle. Ferdinando Carulli wurde 1770 ebenfalls in Neapel geboren und schuf über 400 Werke für sein Instrument, die klassische Gitarre. Umrahmt werden diese beiden Werke von solistischen und kammermusikalischen Beiträgen, unter anderem von Antonio Vivaldi, Raffaele Calace und Silvio Ranieri.

Lassen Sie sich verzaubern!



Die Veranstaltung ist ausverkauft, Restkarten an der Tageskasse!

Tickets: KulturKarte, Tel. 02 02. 56 37 666 22 € inkl. Kuchen und "Kaffee bodenlos"



Veranstalter: Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

In Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln,

Standort Wuppertal

www.stadthalle.de



Pressekarten, Kontakt:

Heike Janssen

Tel. 02 02. 245 89-14

janssen@stadthalle.de

