Hilton eröffnet das erste Hotel in Montenegro

Hilton Hotels & Resorts hat jetzt offiziell das neue Hilton Podgorica Crna Gora (NYSE:HLT) eröffnet. Das erste Hilton Hotel in Montenegro liegt in der Innenstadt, der Hauptstadt Podgorica, und somit nah an allen öffentlichen und kommerziellen Einrichtungen. Die Lage macht das Hilton Podgorica Crna Gora zu einer perfekten Wahl für Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen. Das Hotel verfügt über 180 großzügige und moderne Zimmer, einschließlich 23 Suiten. Die Präsidenten-Suite des Hotels überzeugt mit einer Panorama-Lounge, die einen Blick über die gesamte Stadt bietet.



„Montenegro ist einer der ältesten europäischen Staaten und wird oftmals als Perle des Mittelmeers bezeichnet. Derzeit erweitern wir unser globales Portfolio auf mehr als 570 Hotels – und Montenegro ist dabei definitiv ein aufregender neuer Standort für Hilton“, sagt Andreas Lackner, regional Head, Hilton Brand Management, Hilton. „Wir freuen uns darauf, in Montenegros Hauptstadt sowohl Touristen als auch Einheimischen im gleichen Maße unsere renommierte Gastfreundlichkeit anzubieten. Die Eröffnung eines Hilton Hotels an einem weiteren attraktiven Standort ermöglicht unseren Gäste eine größere Auswahl auf Reisen. Wir sind zuversichtlich, dass es Podgorica an die Spitze der beliebtesten Reiseziele unserer Gäste schafft.“



Touristen und Einwohner können eine Vielfalt an Speisen und Getränken in verschiedenen gastronomischen Einrichtungen des Hotels genießen:





Sky Bar: Im achten Stock des Hotels gelegen überzeugt die Indoor- und Outdoor-Bar mit einem spektakulären Ausblick über die gesamte Stadt.

Restaurant Crna Gora: Das Hauptrestaurant nahe der Lobby bietet internationale und lokale Spezialitäten à la carte sowie in Buffet-Form an.

Terrace Fontana: Ein Ort für die lokale Bevölkerung, denn die entspannte Location bietet bei einem Ausblick auf einen Springbrunnen originale, lokale Spezialitäten sowie hausgemachtes Eis und Kuchen an.

The Bar and Cigar Club: Die Hotel-Lobby-Bar mit komfortabler Einrichtung verfügt über eine große Auswahl an internationalen Zigarren und Getränken.





Gäste der Executive Rooms und Suiten genießen kostenloses Frühstück am Morgen sowie Snacks und Getränke tagsüber in der Executive Lounge. Diese befindet sich im sechsten Stock des Hotels und ermöglicht von der Terrasse aus, einen Blick in den nahe gelegenen Park.



Montenegro ist eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Das Hilton Podgorica Crna Gora ermöglicht seinen Gästen durch seine Lage an der historischen Stätte von Podgoricas erstem Hotel (erbaut 1953) einen leichten Zugang zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Gäste können während ihres Aufenthaltes im Hotel den Biogradska Gora Nationalpark, die Bucht Boka Kotorska (Bucht von Kotor), den Sipcanik Weinkeller sowie die zahlreichen Events und Festivals der Stadt erkunden und erleben. Das Hotel sorgt außerdem mit guten Verkehrsanbindungen dafür, dass jeder Teil der Stadt bequem zu erreichen ist.



„Die Popularität von Montenegro für Mittelmeer-Reisende steigt und zieht Touristen mit seiner atemberaubenden Schönheit und kulturell reichen Geschichte an. Ich freue mich darauf, das erste Hilton Hotel im Herzen der Stadt zu eröffnen“, sagte Haluk Bilgili, General Manager, Hilton Podgorica Crna Gora. „Mit einem großartigen Blick auf die Stadt und einem fantastischen Team ist das Hilton Podgorica Crna Cora bereit, die Erwartungen der Gäste durch außergewöhnliche Erlebnisse getreu der Marke Hilton zu übertreffen.“



Das Hotel bietet für Meetings und Events, einschließlich Hochzeiten, eines der größten Raumangebote in Podgorica. Zur Auswahl stehen fünf Meeting- und Konferenzräume mit natürlichem Tageslicht sowie ein 425 Quadratmeter großer Saal ohne Säulen, der bis zu 435 Gäste in Theaterbestuhlung fasst.



Im Erd- und Zwischengeschoss sowie im ersten Stock empfängt das Hilton Podgorica Crna Gora seine Gäste in einem der größten Spas der Stadt, inklusive finnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfbad. Das Doclea Spa bietet außerdem einen Indoor-Pool sowie Erlebnisduschen mit Visual-, Sound-, Temperatur- und Aroma-Effekten. All diese Angebote und auch die VIP-Massageräume erstrecken sich über 1.300 Quadratmeter und wurden gemäß der neuesten Fitness-Trends designt.



Hilton Podgorica Crna Gora nimmt an Hilton HH HHonors® teil, dem prämierten Treueprogramm für Gäste von Hilton und bietet als Eröffnungsangebot 1000 Hilton HHonors® Punkte pro Nacht an. Jeder Hilton Gast kann dem Programm kostenlos beitreten. Mitglieder von Hilton HHonors® erhalten bei der direkten Buchung über die von Hilton bevorzugten Kanäle einen sofortigen Zugang zu Vorteilen: Diese umfassen einen exklusiven Mitglieder-Rabatt, kostenloses Standard W-LAN, digitalen Check-In und Hilton HHonors® Punkte.



Hilton Podgorica Crna Gora liegt am Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica, 81000, Montenegro. Weitere Informationen über das Hotel und Reservierungen sind auf Hilton.com zu finden (per Telefon +382-20-443443).



Weitere Informationen über aktuelle und anstehende Hilton Hotels & Resorts Eröffnungen sind auf news.hilton.com/openings zu finden.

